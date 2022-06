“MAJCI JE GOVORIO DA JE PROSTITUTKA!” Užasne tvrdnje o porodici Osmakčić – Viki treba da se plaši za život

U ”Novom jutru” na televiziji Pink voditeljka Jovana Jeremić demonstrirala je šta čeka porodicu Osmakčić, koja je lažirala smrt Franje Osmakčića, šta od njih mogu da očekuju.

Stefan Milošević Panda je bio gost u ”Novom jutru”, gde je pričao o lažnoj smrti Osmakčićevog oca. Panda je ovom prilikom rekao da su Osmakčići bolesna porodica i da ovako morbidnu stvar ne bi mogao niko da uradi, kao i da se aktivno traga za Mateom koju su Osmakčići navodno pretukli u osmom mesecu trudnoće, otkada se njoj gubi svaki trag.



– Bez šale, mislim da Viki trba da se plaši za svoj život. Izvukli smo sve šta je on radio za vreme rijalitija. Njemu je sasvim normalno da tuče žene. On je o svojoj majci pričao da je porstitutka, odatle ta mržnja prema ženama… Pored svih silnih stvari došlo je do toga da oni lažiraju smrt – rekao je Panda i dodao:

– Mene su učili da takve stvari ne prizivam. Ovde je akumulirana neka loša karma… Ne bih voleo, ali ovo nisu zdrava posla. Treba videti šta je sa Mateom iz Zagreba… – poručio je voditelj, a onda dodao:

– Čuo sam da je Marko maltretirao i svog oca, on ga je tero da trenira više puta dnevno, što ovaj nije želeo… Ne znam baš da li su u tako dobrim odnosima. Sve to mi je jezivo… – otkrio je Panda.

Za sam kraj, Milošević je pružio Jovani Jeremić cediljku i limun i zamolio je da demonstrira kako će na sudu završiti porodica Osmakčić, koju su između ostalog nazvali ”porodica Mengele”.

– Evo ovako će Osmakčići završiti, biće isceđeni, od njih će ostati samo kora.

