Užas, sramota me: Bivši zadrugar o zatvoru, vezi s poznatom pojevačicom, Marku Osmakčiću…

Bivši zadrugar Fran Pujas, koji od prošle sezone rijalitija intrigira publiku, u jednoj od emisija televizije Pink govorio je o učesnicima pete sezone “Zadruge”, Marku Osmakčiću koji je lažirao smrt svog oca da bi napustio rijaliti i to pred sami kraj, Sandri Čaprić, odnosu s Elenom Kitić, ali i vremenu provedenom u zatvoru.

– Istina je, prvi put sam bio lišen slobode dva i po mjeseca, drugi put mjesec. Odmarao sam, čitao knjige. Nisam zbog nedozvoljenih supstanci bio u zatvoru. Imao sam jednu optužnicu za razbojništvo. Bio sam lažno optužen, ne bih pričao o tome sada – ispričao Fran.

Potom se osvrnuo na ljubavnu romansu sa Elenom Kitić.

– Desilo se, ne volim previše pričati o tom odnosu. Nisam upoznao Mileta Kitića, bio sam kod njih kući, ali nisam ga upoznao. To su gluposti, Elena i ja smo se družili prošlo ljeto kada sam izašao i evo sad u drugom mjesecu kada sam izašao, posljednji put smo se čuli u februaru. Nisam je pozvao nakon rijalitija. Kruže razne priče, čuo sam svašta, to me ne zanima. Nikakav Vojage – kaže Pujas.

Iskoristio je priliku da oplete po Sandri Čaprić koja je javno istupila sa raznim pričama na njegov račun.

– Ne znam kako nekog nije sramota… Ona daje izjavu kako je imala odnos s nekim, roditelji joj to gledaju. Pa bolje da nemam medijskog prostora, nego da imam takav. Šta ljudi rade zbog malo medijskog prostora. Ta cura je toliko gluposti napričala, da sam ja u šoku. Sve laže zarad medijskog prostora, da promoviše svoj album valjda, mene sramota – kaže Fran.

Dodao je da se s reperom Nenadom Aleksićem Ša nije vidio posljednjih nekoliko dana te da nije siguran je li istina da je ponovo sa Tarom Simov.

O Marku Osmakčiću i njegovom potezu je rekao:

– Užas, katastrofa, koliko moraš biti lud da praviš lažnu smrtovnicu svoju. S obzirom na njegovo ponašanje, moglo se zaključiti da je iz takve porodice.

