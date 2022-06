MARKO OSTAVIO PORUKU NA PORODIČNOM GROBU OSMAKČIĆA: Ove riječi će vas ostaviti bez teksta!

Markova porodica je uradila nešto nezamislivo i dosad neviđeno u rijaliti programima, pa su, da bi prevara bila što uvjerljivija, lažirali i Franjinu umrlicu. Tužnu vijest potvrdila je i njegova nevjenčana supruga. Međutim, kao što je poznato, do sahrane nije ni došlo, jer otac bivšeg rijaliti igrača nije ni preminuo.

Marko je u izjavi za medije, bez trunke griže savjesti priznao da je Franjo cijeli plan smislio za tri minuta i da mu je otac odlično.

Mediji su prilikom posjete Laništima, najprije otišli na lokalno groblje, gdje su na porodičnoj grobnici Osmakčića među cvijećem zatekli bizarnu rukom napisanu poruku, koju je, pretpostavlja se, Marko posvetio svom živom ocu:

– Naš voljeni Franjo Osmakčić 1964-2022. Mili moj oče, počivaj u miru! Voli te tvoj sin Marko! – napisano je na papiru.

Posjetili su centar sela i porazgovarali s komšijama i poznanicima ove porodice, koji su zgroženi postupkom Franje Osmakčića. Koliko su ogorčeni, svjedoči i komentar jedne komšinice da su oni sebe sa ovom laži “već pokopali i sahranili i da im među njima nema više mesta”.

– Mi smo u šoku zbog svega što se izdešavalo s Markom i ovom laži oko Franjine smrti. Ovde u selu smo svi znali da je to laž. Kakva sahrana? Budalaština. Odmah bismo mi to ovdje čuli. Oni su ovdje poznati kao familija ludaka. Sklonili su iz kuće prije nekoliko dana i Franjinu majku Anu, Markovu babu. Ona je sina cijelog života vodila kod ljekara i psihijatara, nije on pri čistoj pameti. Sramota za Bosnu šta su nam priredili. Kad je slagao da je umro, oni su sebe već pokopali i sahranili i ovdje im nema mjesta više. Sve su to oni smislili. Valjda toliko imaju mozga da ovdje više ne dolaze od bruke i sramote. Sigurno će i kuću prodati. Ana je i ovako stara i bolesna, a sad joj tu više nema života – rekla je komšinica za medije.

Upitali su ih kakav je Marko bio kao mali i kada su posljednji put vidjeli oca i sina u selu.

– Njima je kuća u Marković Polju. Bili smo svi ponosni na Marka, jer je bio uspešan teniser, uspio je u Švajcarskoj. Ovo sad, kako se ponašao prema Viktoriji i ženama uopšte, to je katastrofa. Dolazio je nekad često kod babe i dede ovde. Majka mu je iz Zagreba, ona i Franjo su odavno razvedeni. U poslijednje vrijeme su rijetko dolazili iz Švajcarske. Franjo je bio prije mjesec dana, a Marko prošlog ljeta. I baba Anu su sklonili, već nekoliko dana nema nikog – pričaju komšije za medije.

Poslije razgovora s komšijama, na kraju posjete, uputili su se i ka porodičnoj kući Osmakćiča. Na velikom imanju i u velikoj kući nisu nikoga zatekli. Parkiran stari automobil sa švajcarskim tablicama. Na zemlji računi iz vodovoda. Pozivali su domaćicu, niko im nije otvarao, ali je komšinica u prolazu govorila da su je nedavno “neki ljudi odveli i da je od tada sve zaključano i da niko ne zna gdje je baba Ana”. prenosi novi

Facebook komentari