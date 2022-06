“KORISTIŠ SESTRINO DIJETE ZA TU NAKARDNU VEZU!” Riječi MAJKE Filipa Cara ga IZJEDAJU: “Popi**m se na takvu PORODICU”

U ranim jutarnjim časovima, Filip Car je sedeo sa Lazarom Čolićem Zolom kraj bazena, te se pogođen situacijom i svađama sa Dalilom Dragojević, prisetio svojih roditelja, sestre, pa na kraju i svog najboljeg prijatelja, Bruna Uremovića.

– Šta će mi reći mama? Da si rekao: “Majke mi”, pa da se kaže da si u afektu. Da ti koristiš sestrino dete za svoje nakardne i devijantne veze, a onda da prelaziš preko toga. Pa ko si ti dečko? Pop**am se ja na tebe i tvoju porodicu. Ako si ti spreman od jedine rođene sestre, koje treba da gledam kao da mi je rođeni sin, to mi je najveća familija koju imam. Je**te leb, ja svaki dan razmišljam šta ću malom kupiti i kako da se odužim za vreme koje nisam proveo sa njima. Ja uzimam dete u usta, da bih to prekršio, zbog svojih devijantnih veza – žalio se Car, pa nastavio:

– Da ja treba da izađem i da pogledam Bruna i ostale muškarce. Da rešavam račune sa kojekakvima iz Crikvenice. Da ja sebi dozvolim da pogledam Bruna i ostale u oči i da mi kažu: “Šta je tebi dečko?”. Da dozvolim da me Bruno pogleda razočarano u oči, zbog čega, zbog ovih splačinarki? Neću, ne pada mi napamet da dozvoljavam da se moja porodica i Bruno crvene zbog mene. Nije on balavac! Ja bih za njega život dao, znam da me gleda kao brata. To je ozbiljan čovek, četvoro dece ima. Razumeš? – pričao je Car, a celo izlaganje poslušajte u videu ispod.

