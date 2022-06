VIKTORIJA ODLUČILA DA RODI BEBU – TRAŽI OD MARKA DA POTPIŠE UGOVOR: Skandalozna reakcija zadrugara

– Slušaj me Marko, stani! Ja nisam uopšte pobornik o tome da se rađaju djeca. Šta će ona da radi sa njenim tijelom, to je njena odluka. Ja hoću samo da te pitam, ne dijelim krivicu, ali saslušaj me! Da li si mogao da tražiš zaštitu? Ja tebe pitam, tvoj sad ovaj nagon. Kako je moguće, citiram nju, da si joj pravio bebu, ti si to svjesno radio da bi sada ustao i govorio ovo? – drala se Sandra.

– Ja svjesno ništa radio nisam. Moja krivica, a nek se ona upita – rekao je Marko.

– Ja kad god je pitam, ona mi kaže: “Za dva dana”. Nije ona meni nikad nezadovoljno govorila o tome. Nije mi drago, nije mi situacija, a ni prava osoba – urlao je Marko.

– Marko, neće meni ovi ljudi odlučivati šta ću da radim, pa na kraju i ti. Smiri se, nemoj da izgovaraš teške riječi za koje ćeš se kajati. Nisam ja pravila dijete sa tobom, da bih te vezala – rekla je Viki.

– Ubjeđen sam da hoćeš da me vežeš. Tebi je Marko Osmakčić premija – drao se Marko.

– Pun je Beograd takvih muškaraca – rekla je Viki.

– Ona zna da je mene imati kao muškarca, da je zaštićena i sve. Ona da je pametna, biće objektivna. – nastavljao je Marko da urla.

– Ne može te uhvatiti na bebu, kad si ti njoj napravio bebu – rekao je Milan.

– Jako volim strast. Ovo nije zdravo – drao se Marko.

– Ako ti smatraš da bi sa tim seljačkim stavom mogao da odgajaš dijete, ova djevojka ima dijete – drala se Anđela.

– To treba da bude zajednička odluka, a ne da staneš i kažeš: “Uhvatila me na foru!” – rekla je Sandra.

– Ja sam pričao već onda, zato mene muči to humansko pravo. Tada se nije mene ticalo, zato se ja nerviram zbog toga – rekao je Marko.

– U ovome odlučuje zajedno, a ako ona smatra da može i ovo da odgoji, onda za mene ti nisi ispravan. Ne daj Bože da se to dijete ponaša kao i ti, biće monstrum – rekla je Anđela.

– Ja se ne slažem što vi imate ovu stvar, problem kako god vi kažete, to što si ti rekao – rekao je Karić.

– Takva ku** treba da mi rodi dete i takvu treba prvo da odgojim, pa tek onda dijete – drao se Marko.

– Da vidimo kad se dijete rodi, kad dobiješ sliku, da li ćeš ovako da pričaš. On nije roditelj i ne razumije. Ja ću da napravim Ugovor, da se on odrekne djeteta – rekla je Viki.

Detaljnije možete pogledati u videu ispod. prneosi “Novi“.

