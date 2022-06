ORI SE IMANJE – CAR URLA IZ PETINIH ŽILA: Evo šta se desilo, Dalila ostala bez riječi

Znaš kako mi je žao što nisam bio na toj apsurdnoj podeli. Gdje neki dudum od 23 godine deli nekome budžet. Šta ćeš ti nekome reći, spe**ušo retadirana,. Ajde da te (Dalila) da joj još nešto kažeš…Treba da je**m u mozak, ali ne mogu jer me ti zaustavljaš. Kao ona nema komentara. Juče ti traži trenerku i daš joj, a ona mali budžet. Ja ti kažem nemoj sa ku**etinama, koje sam spe**om zalivao. Zaboravila da rijaliti može biti pun suza, krvi i znoja. Zanima me sada, zašto neće da me komentariše? A ja kad sam htio da pričam sa tobom, da legnem pored tebe u krevet, ti si htjela. Toliko o njenoj inteligenciji. Ja nemam kredibilitet da nekome kažem nešto, zbog svog odnosa i ponašanja…AJde meni, sa mnom je imala šta je imala, ali kad sam loš. Kad dozvoliš da ti legnem na krevet. Moraju ljudi da razgraniče. Kad ti je Dalila za mali bužet? Kad ti krade stvari, kad ti prašta ili kad ti uzima stvari? Šta da kažem. Kome je Mina Vrbaški bitna u životu, koga bole ku**c, nego ja vidim da se ti razočaraš u ljude i u sve, a meni malo fali da krenem da tumačim njihove probleme i odnose – drao se Car, pa je nastavio:

Oni su pametni, a samo su dva debila i idiota na ratištu. Govorim ti da legnemo da spavamo, da tiše pričamo. Da mi ovaj njen nešto kaže, da uđem u konflikt sa njim. Devet mjeseci sam ti govorio: “U nas, u nas!”. Vidiš da je neko smrad, ona je obilježeni smrad. Ona je to što jeste, ženski monstrum. Ja sam uvijek gledao da ako si takva, treba prema tebi biti kao prema džukeli… – nije prestajao Car.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari