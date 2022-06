MOJU KĆERKU JE BLAM DA JE VIDE U BREDNIRANOJ HALJINI: Djeca Dragane Mirković se razlikuju od nasljednika ostalih poznatih

Pjevačica Dragana Mirković živi život o kom mnogi sanjaju. Svoju oazu je izgradila u Beču, uz supruga Tonija i njihovo dvoje djece. Uživa u luksuznim putovanjima, skupim izlascima i druženju s poznatim svjetskim zvijezdama, ali uprkos tolikom bogatstvu, čvrsto stoji na zemlji.

Prave vrijednosti i vrline prenijela je i na sina Marka i kćerku Manuelu, koji, za razliku od djece drugih poznatih ličnosti, ne žele da budu deo javnog života. Pjevačica odluku svojih nasljednika poštuje, pa ih rijetko spominje i u intervjuima. Sada je ipak napravila izuzetak i otkrila kakvi su njeni nasljednici.

“Manuela je drugačija, povučena je, ona je moja beba. Za nju moji prijatelji kažu da je djevojka s najljepšim očima i najčistijom dušom. Oni su normalna djeca, što je danas najljepši kompliment. Nisu razmaženi, ne pate za brendovima, čak sam jednom zamolila kćerku da obuče jednu moju haljinu jer je malo ekskluzivnija i brendirana, a ona nije htela da čuje, bilo bi je blam da je drugarice vide u tome. Takva je ona”, ispričala je za Story Dragana i istakla da u njihovu kuću dolaze ljudi različitih finansijskih statusa.

“Nama u kuću dolaze njihovi vršnjaci iz različitih miljea, a pre svega, i naši prijatelji su mahom ljudi s nekim srednjim platama. Naša djeca imaju svijest o novcu i već su bili u prilici da ga zarađuju. Marko je, na primjer, radio knjigovodstvo i to kod prijatelja, ne kod Tonija, kako bi zaista osetio šta je firma i šta su nadređeni. Manuela je radila u hotelu „Ritz“, to je trajalo tri mjeseca, za njene godine dovoljno da stekne nekakvo iskustvo i radne navike. Najvažnije mi je što su oboje sami iskazali želju da rade, nismo ih mi na to tjerali”, tvrdi Dragana, prenosi Lepa&Srećna.

