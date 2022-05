ĐEDOVIĆ I DALILA SE OSAMILI, ON JOJ OTKRIO TAJNU O DEJANU DRAGOJEVIĆU: Sve je shvatio, pa odlučio ispričati, DALILA JEDVA DOČEKALA (VIDEO)

Marko Đedović i Dalila Dragojević su se osamili u pušionici, pa su počeli da pričaju o Dejanu Dragojeviću. Đedović nije štedio riječi, a Dragojevićka se složila sa tim, piše Pink.rs.

I sad ku**ina, nema klipova, zato što su dosadni. Ova veza je idealna. Nema više savjeta i sad ide u ambis. Sve je on teoretski uzimao u obzir, a praktično ništa nije uradio. Razumiješ li me? Sad je on on, da vidimo ko je on. Da vidimo da li si ti lagala i palamu**la ili si bila u pravu. On sjeda ovde i kao: “Sandra dok plače ti nisi tu, a ona je bila”, on kaže zabole me ku**c šta Rešićka radi. To je on. Za porodicu kad reče, ako se ne budu složili sa Aleksandrom, on kaže da će da pokuša da riješi. Ja ga debil pitam: “Šta?”, a on nas navlači na tanak led. Njemu je samo rijaliti u glavi. Druga stvar, ako ti je do ja*a, onda kažeš:” Hvala bogu što me spasi ove aspide”, a ne gleda ko je podržao Dalilu. Ja ne mogu usred lajva da ti pričam, onda će da kaže:”Aham, vidi šta rade!”. Rekao sam ti da ga ne napadaš, a on će sve da uradi da ga napadamo i ti i ja. Mene čuva za kraj. Zašto? Da bi se zakamuflirala tvoja mržnja prema prijateljima,tvoje iskorišćavanje njih. Kažem ja Rešićki: “Druže,je l’ moguće da od mene i tebe naprave žrtve, pa da li je to normalno”, koliki montrum mora da bude. Odakle ovolika kvarnoća – pitao je Đedović.

– Meni se želudac prevrtao, ali izađe to iz njega…Iz čista mira me je napao – rekla je Dalila.

– Ne može, ne može. Tačno sam znao šta će da mu bude. On ne može da se pokaže na dobrim poljima kao muškarac, nego u branjenju žene. Kako mi skreće pažnju? Ti pokušavaš da Aleksandru omalovažiš. Znači ti razmišljaš kako to izlazi napolju. Šta Aleksandra pokušava kada se hvali da je prala stvari Filipu Caru, ganjala gore nego Maja Marinković…

– Poslije će da pređe na mene. Kad kažeš nešto gdje možeš da budeš kriv, on počne kao kuče da te ljubi i mazi. Počinje da joj se gadi, vidjećeš…Vidi šta je on uradio. Pokupio je fanove da je žrtva, nabavio lijepu ljubavnu priču, to narod voli – rekao je Đedović.

