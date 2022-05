Dejan doživio pomračenje – SKOČIO KAO OPAREN NAKON ALEKSANDRINIH RIJEČI: Muk za crnim stolom

Nedavno je počela emisija Pitanja novinara, a na samom početku je počelo izuzetno žestoko, jer je jedna od tema bila i glamurozna svadba koja će se dogoditi kroz nekoliko sati, tokom sutrašnjeg dana.

Darko Tanasijević, postavio je naredno pitanje Aleksandri Nikolić.

Kako komentarišeš to što Dejan kaže da ovo između vas nije ljubav? – pitao je Darko.

Ne znam, onda ovo nije bila ljubav ni prije dva tri mjeseca… Ja jesam u utorak malo cvrcnula i popila, ponašača sam se nedolično i nenormalno, ali kada se zaljubim ja potpuno poludim… Valjda mislim da ako ga držim jako pored sebe, da će ostati tu, a ne kapiram da ću ga tako samo otjerati od sebe – odgovorila je.

Njegovi odgovori su često cinični i ironični i to je ono što me najviše nervira. To su trenuci kada pomislim da mu nije stalo i da ja samo pravim od sebe idiota i budalu. Ali opet, sada prođe neko vrijeme, shvatim da umijem i ja da budem naporna i nenormalna i da postavljam jedna te ista pitanja u nedogled. Jedina poenta je, da kada sam u tom nervnom rastrojstvu, on treba da me smiri i objasni sve kako jeste – rekla je Aleksandra.

Darko, ne mogu više, moram da se umešam. Problem je što ona nije odmah rekla šta je problem, već je posle tri i po sata rekla šta joj je – prekinuo je Dejan.

Kako je moguće da niste za tri i po mjeseca našli zajednički jezik i najbolje rješenje kako da rješite svoje probleme? – nastavio je Tanasijević.

Jesmo našli, do skoro smo imali normalnu komunikaciju, ali eto, ponovo je prebacila… Večito je nešto muči i izmišlja da vidi nešto što ne postoji – odgovorio je Dejan.

Nisam imala sumnju dok Dejan i Dalila nisu imali one gnusne svađe, pa je nakon toga ušla Dija i onda mi se sve nakupilo – započeka je Aleksandra.

Malo pre je rekla da je ne zanima tuđe mišljenje i da jedino mišljenje koje ceni je od Karića, Miće i Đedovića, očigledno priča kako joj odgovara u dtom trenutku – prekinuo je Dejan.

Tebe ništa ne bi moglo da poljulja, da imaš povjerenja u čovjeka sa kojim si? – pitao je Darko.

Ne znam šta da kažem, imam povjerenja… Moram da ponovim, ja neću spominjati neke stvari ako mi neko ne da povoda za to… Čak i da se pomirimo, neću više da budem bolesnica i psihopata koja ima čudne reakcije i nenormalna ponašanja. Po prirodi sam nepoverljiva osoba, ja prosto nikome ne vjerujem… Ni jedan muškarac mi nije bio vjeran, nije problem u Dejanu, već u meni… – odgovorila je Nikolićeva, piše Novi.

Detaljnije u nastavku…

Facebook komentari