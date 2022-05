VODITELJ ZADRUGE OTKRIO ISTINU O DALILI DRAGOJEVIĆ: “Pisala mi je na Instagramu”

– Serija koja se emitovala u Bosni i hercegovini humoristička mislim da je bila humoristička serija i čak mislim da se pojavila sa Nikolom Kojom u jednoj epizodnoj ulozi. Ona je počela kao glumica Dalila Moreno, ali ne znam da li narod zna da sam ja Dalilu ubacio u rijaliti. Ona se meni javila na Instagramu, rekla da je glumica i da ima veliku želju da uđe u rijaliti. Ovo što je Filip iznio mislim da je čuo od nekoga, jer da je znao ranije rekao bi sigurno – ističe voditelj Milan Milošević.

Dia je otkrila da se Aleks bavila najstarijim zanatom, Nikolićeva priznala sve o radu u Švajcarskoj.

– Svako ko ulazi naknadno u rijaliti uvijek poseže za tim nekim informacijam o učesnicima. Već tri sezone koliko je Aleks Mima kod nas neko ulazi i priča kako je ona prostitutka, u Bujanovcu, Švajcarskoj, ona djevojka tvrdi da je bila hostesa, šta je ona radila u svoje slobodno vrijeme to je njena lična stvar. Nema dokaza da je bila prostitutka, ngo ljudi svašta pišu i meni jel vole te izraze lica ako mi prenesemo nešto loše za učesnike. Meni je žao sto su tako Aleksandri to radi, međutim izdigla se iznad situacije i iskulirala je to – zaključuje voditelj rijalitija “Zadruga” Milan Milošević.

