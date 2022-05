‘NE VOLIM TE VIŠE’ – DALILA ODLUČILA DA STAVI TAČKU NA ODNOS SA FILIPOM: On zanijemio kad je čuo pravi razlog (VIDEO)

Nakon emisije “Pitanja gledalaca”, Dalila Dragojević i Filip Car otišli su u dvorište Bele kuće i seli pored jezera, kako bi obavili razgovorom o njihovom odnosu.

Evo, ne želim da budem sa tobom i to je to – rekla je Dalila.

Nije ni meni dobro u ovom odnosu. Rekao sam Zoli da ću opet ući u odnos, daću sve od sebe, a ona će da započne. Kad osjetim da je nešto loše, nije ispravno i iskreno – dodao je Car.

Ne mogu da budem i glumim, kad mi nije dobro. Valjda i sam vidiš i to treba da ceniš, nego da ti radim neke stvari iza leđa. Neću da ostanem u odnosu, pa da radim neke gluposti. Svađam se sa tobom, tražim ti sitnic,e ne želim – objašnjavala je Dalila.

Moje voljenje tebe je satkano od grižnje savjesti. Mislim da sam vezan za tebe u prostoru i ne vidim budnućnost. Mi nismo spojili 20 dana normalno. Ja kad vidim da nešto ne funkcionše. Sve se satkalo od toga da se ja osjećam loše – govorio je Car.

Nije mi lepo sa tobom. Ne da te ne volim, ali ne volim te kao što sam te voljela u početku. Ostalo je samo da se poljubimo i imao in,timan odnos, a to mi ne treba – dodala je ona.

Ja mislim da si nestabilna i da nisi čista u odnosu u kojem si bila sa Anđelom – istakao je Filip.

Možda, sviđao mi se. Zašto bih ja bila u odnosu za koji mogu da potpišem da nema ništa? – pitala je ona.

Momak je završio odnos sa mnom, zbog mene, a nije ustao da pljuje po meni. Nije rekoa da se sprdao sa mnom, nego je ostao pri stavu koji je pričao od početka. Odmah imaš vadilice, završili smo odnos uzajamno – nastavila je Dalila.

Nije uzajamno, ti si ga završila.

Ja sam rekla da mi se momak svišao. Ne druženje sa njim, nego on kao osoba i njegove karakteristke. To se presjeklo, presjekao se odnos. Pojavio si se ti, znaš kako je bilo. Vidim da to nije to, ohladila sam se od svega – rekla je Dalila.

Ja baš želim ovaj put da budem sa tobom, ali ne mogu da se opustim – dodao je on.

Kad čujem momka koji je tri dana proveo sa mnom, ustane i sa onakvim stavom priča o meni. Pričam ti kao svom drugu, a ne kao sa nekim sa kim sam bila – goovirla je ona.

Ja se plašim da se ne desi opet isto. Mi smo jutros završili, pa opet ovako. ja bih trebao da se drižim, ali ne znam da li to može, koliko god da želimo. Tebi i meni neko da najdivnije stvari govori, da li ćemo mi da završimo odnos? Neko tebi da priča da si dijamant, a meni gigant, mi ćemo da završimo u korneru – dodao je Car.

