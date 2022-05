HAOS U EMISIJI – ZADRUGARI SE OKUPILI: Evo šta je Aleks uradila, sve oči uprte u Dejana

Tokom Dejanovog izlaganja Aleks Nikolić je uletjela u emisiju i krenula da se svađa sa zadrugarima.

Ona je meni rekla da joj je žao da ne zna šta se dešava, ona se plaš da njih dvoje neće biti zajedno kada izađu odavde, a on je bio presrećan sinoć, a nju je to uplašilo – rekla je Sandra.

Paradoks svega je to što se ona žalila na tebe, zbog naših poklona, a sada se ona žali tebi – rekao je Dejan.

Aleks ništa nije ružno rekla, ona je samo bila u strahu. Ona je svJesna šta se dešava u rijalitiju. Ja sam pokušavala da je smirim, ali njoj nije lako – rekla je Sandra.

Ja moram da dođem i kažem šta mislim. Đedović nije hteo da priča sa mnom o tome – rekla je Aleks.

Ma šta ti pričaš sa njim, a ne sa mnom – vikao je Mića.

On ti je veći prijatelj od mene, njemu si dao veći budžet – rekla je Aleks.

Ma ne se*i folirantu jedan, ovo prava veza, a ti praviš problem – vikao je Mića.

Sada meni reci kada sam ja tebi rekao nešto loše – upitao je Dino.

Juče, juče – vikala je Aleks.

Ona hoće da razdvoji Dejana i mene – rekao je Dino.

Ma ona se plaši da Dino nije unio neku informaciju za Dejana – dodao je Mića.

Ja sam došla kod njega i zvala ga on me je kulirao. Pa je Dino meni odgovorio da ga pustim, a Dejan mi se nije obratio – rekla je Aleks.

Ma ti si se uplašila da on ide sa Minom, ne sa nama -dobacio je Dino.

Ti si isfrustriran Dejane, Aleks je u pravu za sve – vikala je Irma koja je došla tu.

Dejan priprema teren za raskid pred kraj, on zna da on i ja nećemo biti zajedno. To je njegova priča i to se vidi – rekla je Aleks.

Ona je meni rekla da nju sve ovo guši. Ona sada izmišlja neke situacije.

Po čemu si i vrijedniji od mene, ja sam sebi najbolja, a tebi čovjek ne može ništa da kaže. Ovo je tvoja priprema za raskid, ti želiš milion riba, ti sada znaš da ja nisam dobrostojeća, znaš sve kome si se priklonio, koga možeš da iskoristiš, sve se zna o tebi – vikala je Aleks.

Opet sa tvojim baljezgarijama, opet ću te poštedjeti, ako ja progovorim ti bi ućutala. Zamjerala si mi se*s, ne znaš koji praznik da mi čestititaš, pričaš svašta što nema smisla. Ona mene mrzi, a željeće da se pomiri sa mnom, ja nju budim svaki dan – rekao je Dejan.

On ovo namjerno radi da bi mene kaznili – vikala je Aleks.

Ona konstantno izmišlja, ja sam joj posvećivao pažnju, volim je, ona izmišlja, vidiš da te volim, vidiš da ti posvećujem pažnju. – rekao je Dejan prenosi”Novi“.

Mi se nadamo da će vas ovo proći i da ćete se pomiriti – rekao je Ša.

