Baba djevojka bolje da osnuje porodicu umjesto što rastura tuđe! Tamara odgovorila Kaći: Ljubavnice su isto k..ve!

– Drago mi je što se tako velika estradna umjetnica razumije u moju karijeru i interesantno je što se našla prozvana, opšte poznati Kirbi usisivač, Majkl Džekson iz Monte Karla. Istina boli – rekla je Katarina u reazgovoru za “Blic”.

Tamara se sada oglasila za Kurir i žestoko odgovorila pjevačici:

“Šta očekivati od jedne neobrazovane Zvezde Granda iz Leskovca kojoj kosa i dalje nije izvjetrila od kafana, dima i roštilja. Kad je ispala iz leskovačkog voza nije kao tamošnje djevojke pokazala moral i kulturu unutrašnjosti, nego je i danas najobičnija ljubavnica. Umjesto da osnuje porodicu ona rastura tuđe. Pjevaljki u poznim godinama toplo preporučujem da se ostvari i pronađe sebe u nekim ljepšim stvarima, ne samo u čaši”, rekla je Tamara.

“Počnimo stvari da zovemo pravim imenima. Zvijezde zvijedama, ku.ve ku.vama, starlete starletama, pjevačice pjevačicama, ljubavnice ku.vama. Poruku za nju koju može da razumije sa 8 razreda škole i njenog podneblja je “Drži se kravo svoje livade”, tako će me jedino razumjeti” rekla je Đurićeva u svom stilu.

“Pronašla sam se u njenoj izjavi da su starlete pros..tutke, a ja mislim da su pros..tutke baba djevojke koje spavaju sa oženjenim muškarcima. I recite joj konačno da plava sijenka sa crvenim karminom može da se kombinuje samo za maskenbal ili kada je pijačni dan i sabor ili vašar u njenom selu”, zaključila je Tamara.

Da podsjetimo, prvo je Živkovićeva dala svoj sud o aktuelnoj aferi “Elitna pro..itucija”, nakon što su se imena određenih poznatih dama našla u centru skandala.

– Ne mogu da budem iznenađena navodima da su pojedine “javne dame” pros..tutke jer o istim tim imenima čitamo iz godine u godinu, to se ponavlja. I svaki put te djevojke su kao šokirane i kako to njima da se desi… Pored toga, u isti koš se stavljaju prave pjevačice i kvazi pjevačice, iskreno, to nije okej, to osuđujem i nervira me. Podržavam te rijaliti-zvijezde koje postanu pjevačice samo ako su stvarno talentovane i ako im hvatanje za mikrofon nije paravan za pros..tuciju – kao iz topa govori pjevačica i dodaje:

– Ja sam za to da se pros..tucija legalizuje i da se ženama omogući da rade ono što najbolje znaju i lijepo da plate porez državi. Stvarno sam veliki protivnik što se pojedine starlete predstavljaju kao estradne ličnosti. Ne, one su pros..tutke. Pros..tutke nisu nikako pjevačice, ni voditeljke, i baš bih da se tu znaju neke stvari.

Pjevačica je tada kroz ciničan osmijeh objašnjavala da je za nju termin elitna pros..tucija, koji se sve češće može čuti, zapravo neispravan.

– Čudi me i to što se pros..tutke zovu elitne. Pros..tucija nikako ne može biti elitna, elitni mogu biti samo klijenti – rekla je Katarina za “Republiku” i osvrće se na spisak djevojaka koji je nedavno isplivao u javnost:

– Ove koje su na tom famoznom spisku su se ili povukle i ne oglašavaju se ili bukvalno ne silaze sa televizija i iz emisija. Tu negativnu reklamu koriste da bi se naplatile još više. Kad bismo legalizovali pros..tuciju, tim ženama bismo dali odriješene ruke da rade to što im je profesija, a ne ovako. Stvari treba da se nazovu pravim imenom, zato što smo sve koje se bavimo javnim poslom ugrožene. Realno, pros..tucije ima u svim sferama, ne samo među estradom, ali su najviše ugrožene pripadnice estrade.

Nakon ove njene izjave oglasila se starleta Tamara Đurić.

– Kada je završila roštiljijadu u Leskovcu došla je u Beograd u Zvezde Granda i završila na dvanaestom mjestu. Pošto su joj otišle glasne žice od alkohola nema šta drugo da radi nego da pljuje žene. Zapravo, ona je starleta koja riče kao prase pred klanje. Jedinu pametnu stvar koju je Sanja Marinković uradila jeste to što je vratila na mjesto leskovačku dvanaestoplasiranu Zvezdu Granda. Neka ponovo obnovi karijeru u Zvezdama Granda možda se bolje plasira ali da prije roga ne konzumira najjeftiniji alkohol od 60 odsto – rekla je Tamara, piše Kurir.

Facebook komentari