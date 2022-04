Vrtoglava cifra: Koliko košta Severinina haljina s proslave rođendana

U pitanju je haljina marke Balenciaga koja se preko stranice mytheresa.com može naručiti, ali cijena nije za svačiji džep.

Haljina košta vrtoglavih 1,900 eura ili približno četiri hiljade KM.

Inače, kada već govorimo o Severininom 50. rođendanu, treba reći da je slavlje održano u jednom zagrebačkom klubu, a prisustvovalo je oko 300 gostiju.

Prema Instagram storyjima može se vidjeti da su prisutne zabavljali Saša Matić i Ana Bekuta, a od poznatih balkanskih pjevača na proslavi je bio i Haris Džinović.

Severina, osim 50. rođendana, ima mnogo razloga za sreću, izlazi joj novi album i spot za pjesmu Fališ mi, koja već osvaja ljestvice slušanosti. prenosi “Radiosarajevo“.

“Proljeće je, a u meni mir, da malo parafraziram… Osjećam se lipo, htjela sam čak reći i odlično, ali ste me nabrajanjem što mi se sve iz događalo u proteklom desetljeću podsjetili na neke stvari koje sam već zaboravila. Zaboravljam, ali to ne znači da neću i dalje ustrajati na pravdi, to jest na ispravljanju nepravdi koje mi ‘institucije’ nanose.

Ne zato što želim, nego zato što moram. Za druge majke, za drugu djecu čiji se glas ne uspijeva probiti i ne čuje se tamo gdje treba. Moj glas su slušali, ali ga nisu čuli. Jako dugo. Štoviše, pokušali su od mene napraviti ludu ženu, a onda me “izludjelu” sad pokušavaju još prikazati i agresivnom. I onda valjda neprimjerenom za dijete.

Ipak, vjerovali ili ne, svoj glas najviše i uglavnom dižem samo kad su u pitanju pjesme, kad uđem u svoj svijet glazbe, koja mi spasi i glavu i dušu. Jer u tom svijetu nema straha. Samo sloboda”, rekla je pjevačica pred rođendan za Gloriju.

