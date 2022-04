DALILA SLOMLJENA OD BOLA – EVO ŠTA JE OTKRILA JUTROS: “Vidjela sam noćas da se…”

Drvo mudrosti pozvalo je Dalilu Dragojević, kako bi porazgovarala sa njim o sinoćnim dešavanjima sa žurke, konkretno o poljupcu i vreloj akciji Sanje Grujić sa njenim bivšim dečkom Filipom Carem.

-Iskreno ne znam šta se događalo. Znam šta se dogodilo na žurci, a šta poslije nemam pojma. Nisam sve ispratila. Ne znam šta je bilo, ako mislimo na poljubac koji se desio. Ispratila sam da je Filip uzeo jorgan i otišao u pravcu gornjeg dijela sobe – rekla je Dalila.

Kako komentarišeš to – pitalo je Drvo.

– Ne komentarišem. To je on, šta očekivati od njega. Poslije meni neko kaže da me voli, to mi je najveće poniženje kad mi neko kaže. Ja se uveijk pitam šta bi bilo kad me ne voli. Jako jadno, jeftino i bijedno. Zaista više nisam na nivou, da se spuštam i komentarišem te žene. Treba da budem svjesna sebe i da sebi u glavu ubacim koliko vrijedim, a ne da u momentima zaboravim ko sam i šta sam. Ne pada mi na pamet da budem više jadnica i da suzu više pustim za tim čovjekom…Vidjela sam da se jorgan talasa, nemam više nikakav komentar. Ostala sam bez teksta. Jadno, jadno, jadno i zauvijek jadno i jadan čovjek. Nikad se neće promijeniti. Top je što se tiče ovog rijalitija i rijaliti igre, pun pogodak, ali što se tiče mog uništenog života…Do kad mene više da me neko povrijeđuje i da ja budem ta koja će da prelazi. Ne postoji više opravdanje za Filipa Cara. Mnogo sam ja moralna za one koje me osuđuju. Nisam se poljubila za 2.000 dinara i pala u krevet – rekla je Dalila.

– Kakvo je tvoje mišljenje o Sanji – pitalo je Drvo.

– Moje mišljenje?! (smijeh). Onaj, a u ovom slučaju i ona, koji me je osuđivao da sam nečasna i nemoralna zbog onoga što sam uradila, se upravo poljubio sa čovjekom za 2.000 dinara i legao u krevet za taj isti novac. Kako je došlo do novca, to me ne intresuje. Nemam ja tu šta da komentarišem. Zna se ko je ona i šta je, ja sam dovoljno rekla u raspravama sa njom, tako da ja patim ovaj put zbog radnica koje pružaju se**ualne usluge, ne pada mi na pamet. Ovo je premija s obzirom na ono što mora da legne preko njih napolju. Dosta sam ja plakala i dosta su se drugi sladili. Juče se kao vuče kao krpa, more idi. Sjetiće se Dalile mnogi…Većina je zgrožena. Svi ljudi koji su bili tu oko mene su zgroženi, rekli su mi da je samo zadatak, prevrtali su očima. Nikad nisam smjela sebi da dopustim da povjerujem čovjeku…Podsjetilo me na raniji period, a sinoć sam po prvi put mogla da ga vidim jadnog, pijanog, kako se tetura…On je žeton za produžetke bezličnih ljudi. Ne znam kako mu se pokazala sinoć. S obzirom da je lajao da je imao dvaput se*s sa dežurnom radnicom Anom Jovanović, ne vjerujem da je nešto specijalno bilo i sa se***alnom radnicom. Ne vjerujem da će izaći ruku pod ruku, mada možda im i uspije, s obzirom da su isti. Možda mu ovaj put roditelji budu zadovoljni ovim izborom – rekla je Dalila. prneosi “Novi“.

