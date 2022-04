STARLETE I PJEVAČICE SE PROSTITUIŠU U DUBAIJU! Hapšena rijaliti zvijezda otkrila ŠOK DETALJE: Pored mene su ZAKAZIVALE TEZGE!

Prlja je za Republiku rekla da se šokirala kada je čula koja su sve imena na spisku, ali i kako devojke ugovaraju poslove tokom noćnih izlazaka po prestonici.

– Znala sam mnoge starlete i pevačice koje iz Beograda pređu da rade u Dubai, ali to je bilo u vreme kad sam se takmičila u rijalitiju. Ne znam kako sada stvari funkcionišu jer sam se skroz udaljila od te tematike. To me nikada nije interesovalo, bavila sam se svojom karijerom iako ljudi imaju predrasude o meni, u smislu da sam problematična devojka, što nije istina. U celoj priči me je najviše iznenadila Dajana Tripunović jer sam mislila da je ona porodična žena i da zna šta radi i čime se bavi. Devojke koje se bave prostitucijom najviše tezgi zakazuju po gradu u izlascima. Te devojke više ne žive u Srbiji, skroz su promenile zanimanja. Ja sam pila s društvom po gradu za svoj groš, izlazila sam, a one su do mene u separeu zakazivale tezge – priča Nina i nastavlja:

– Bile su to mizerne cene, u to vreme niko nije imao pojma šta se dešava po gradu i u kojoj meri, ali je bilo bitno da su svi znali da je Nina Prlja hapšena zbog droge, koju i nisam prenosila preko granice niti je s istom došla u kontakt! To je bila afera koja mi je smeštena, a nisam imala mogućnosti da se branim i ispričam svoj deo priče. Sada u Dubaiju pišu mediji o meni, uspešnija sam nego ikad u životu i prevešću svoju knjigu na engleski jezik. Mediji u Srbiji su mi uništili život, ali je na kraju ispalo dobro ovako kako je ispalo. Nisu mi poznata sva imena koja su na spisku u akciji policije, to su novi ljudi i nemam veze ni s kim, ali nekoliko osoba znam i bila sam šokirana činjenicom da su tajno imali veze s prostitucijom. Ko zna koliko je tu još ljudi umešano, pitanje je vremena samo kad će sve da izađe na videlo.

Knjigu o zatvorskim danima prevodim na engleski jezik

Nina Prlja izdala je pre nekoliko godina knjigu “Prvom klasom do ćelije 12”. Ona je pisala kako je iz raskošnog Dubaija završila u beogradskom zatvoru pod optužbama da je član organizovane kriminalne grupe koja je švercovala drogu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kako je knjiga postala hit na domaćem terenu, ona je sada odlučila da celu priču servira i u Dubaiju, pa će tamo da je prevede na engleski jezik.

– Knjigu “Prvom klasom do ćelije 12” prevešću na engleski jezik jer medije ovde zanima moj život. Zanima ih kroz šta sam sve prošla, bili su šokirani time kako sam predstavljena kao najveći kriminalac, a to nikada nisam bila. Ovde imam nekoliko poslova, a velika karijera me tek čeka – kaže Prlja.

