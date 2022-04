DALILA PRIZNALA – EVO DA LI SE PLANIRA SAD PRIBLIŽITI DEJANU: Otkrila kako će izgledati povratak u Šepak (VIDEO)

U toku specijalne emisije Zadruge, voditeljka Dušica Jakovljević je u studiju ugostila bivšu zadrugarku Anu Spasojević i majku kontroverzne učesnice rijalitija Milice Veselinović, Ana Veselinović.

Voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru ugostio Dalilu Dragojević koja je otvoreno progovorila o raskidu i svim dešavanjima koji poslednjih dana tresu region.

Muka mi je, nije mi dobro i ne želim da pričam o tome. Čini mi se da mi je gore kada plačem, u nekoj sam fazi kada ne mogu da spavam. Usamljena sam – počela je priču Dalila, a onda je i pustila suze.

Danas sam pričala sa Matorom i MC Aleks, imala sam želju da čestitam Caru Vaskrs, ali nisam imala snage. Matora mi kaže imala je neke stvari od podrške, neku čestitku je stavio na krevet… Ostavio je neke čokolade, bile su naše to je ostavio meni i kozmetiku, a i Matori je dao neke čokolade. Da li da sklonim to ili dam nekome to mi nije fer, kada to pročitam vidim u šta ljudi vjeruju, ja se osjećam katastrofalno. Meni je najgore što nisam zlopamtilo i što ne mogu da zapamtim neke stvari, ja odreagujem u afektu i treba da se sećam nekih loših stvari ali ne mogu. Danas sam vidjela da je Ani dodirnuo koljeno, u tom trenutku mi padne u očima, ogorčena sam. Sinoć sam čula neku provokaciju vezano za Zadrugoviziju kao da je izašao bilo bi bolje – pričala je Dalila.

Miki mene savjetuje da sam jedina koja treba da se posveti sebi, Dejan i Car će otići svojim porodicama… Imam nemir, sanjala sam užasan san, Filip je bio u snu. Kada sam se probudila i vidim da sam tu, rekla sam hvala Bogu – ispričala je Dragojevićka.

Trebala sam da poslušam oca, ali ja i dalje nemam osjećaj da se nešto ružno desilo, prešlo mi je u naviku da sam povrjeđena i da me stalno omalovažava. Ja svoje stanje ne mogu nikome da opišem – pričala je ona.

Ono veče kada me je polio vodom, on kaže da sam ja kriva izazovem to u njemu, ja sam bila u katastofalnom stanju – rekla je Dalila.

Da li stvarno želiš da se približiš Dejanu, zadrugari o tome spekulišu danima – pitao je voditelj.

Ne, to su gluposti, ne znam gde su oni to videli. Želim mu svu sreću ovog svijeta, ja sam mislila da može da dođe do velike ljubavi, ali nije, više ne znam ni šta da mislim – otkrila je Dalila.

Dejan takođe zna da kaže da zna da ga ti indirektno podbadaš – rekao je voditelj.

Ne, mi ne komuniciramo, kada on ima svoje izlaganje ako me spomene, ja ću da odragujem ali ovako ne. To što oni mogu da pričaju neke teorije to je njihovo. Čula sam da se oni nešto solidarišu, Dejan i Car, ne mogu pet godina da se porede sa ovim – rekla je Dalila.

Da li te plaši povratam u rodno mesto? – pitao je Darko.

Da, imam stid i sramotu, moram da odem tamo, tamo mi je kuća, plašim se susreta sa ocem. Sluđena sam, skupljam snagu za kraj, pa kako bude – priznala je ona.

Anđela ti je okrenula leđa, da li si to očekivala? – pitao je voditelj.

Da, jako. Nisam to očekivala. Izabrana je za nekoga ko se vodi svojim mišljenjem, i kada je ispričala svoju tužnu priču ona je poželela da se pobedi ovde i otišla od mene. Mateja je dobro rekao da joj je ostalo… Ja joj ništa ružno nisam uradila, kada joj nešto zasmeta neka mi kaže odmah. Što se tiče kreveta, ona je to zaboravila ali se hvata za slamku…. Razlikuje se od drugih devojaka ali niko ovde nije pozvan za džabe – rekla je Dalila.

U video – prilogu pogledajte detaljnije:

Facebook komentari