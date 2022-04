NAKON VRELE AKCIJE U “ZADRUZI” DOBILA STAN?! Obogatila se preko noći – NOVAC kaplje na sve strane!

– Navikla sam se i baš mi je lepo kad sam izašla, prija mi, ja volim pažnju. To mi svakako prija, ja sam odrasla bez oca, otac me je napustio i od tada imam neku želju za tu pažnju, da sam primećena. Ja sam egzebicionista i volim da se pokazujem. Onlifens mi gori! Najviše je skočio kada sam imala erotski odnos sa Mihićem, zaradila sam toliko da mogu da kupim stan u Beogradu, ja se ovde osećam prihvaćeno, mislim da su Srbi tolerantni, u odnosu na to kako ga narod predstavlja, muškarci su šarmantni, žene su lepe. – rekla je Deniz, a onda je progovorila o očuhu koji je se odrekao zbog “Zadruge”.

– To je teška priča, moja majka je liberalna, to je bilo lepo, podržala me je i u erotskom odnosu, desi se strast, ona to razume, ali moj očuh, pošto je meni otac umro, očuh je baš konzervativan, čak mi je zabranio da ga pomenem, da samo kažem da nemam komentar, jer mu ljudi govore loše stvari o meni. I pre mu je smetalo, ali je ovaj odnos u kupatilo ga je baš povredilo – otkrila je bivša zadrugarka, a onda je progovorila o elitnoj prostituciji.

– Ja mogu da kažem da znam za dosta devojaka da se bave sa erotskim radom, ali ja to nikada ne bih iznela, to nije moj stil, da ja za malo pregleda iznesem nešto, to je njihovo. Ja ne osuđujem erotski rad, nek radi ko šta hoće, ja imam drugaricu, u Evropskoj uniji, pošto je to ovde zabranjeno. To je ovde zabranjeno, ima dosta klijenata koji tuku i ne plate. Ja to ne bih mogla da radim, ja radim sa kime ja hoću i kada ja hoću. Ja sam spon*oruša! Ja sam iskrena, do bola sam iskrena, ja sam priznala da sam spon*oruša, ja volim bogate i jake muškarce, što bih trošila novac, kada to može muškarac da mi plati – rekla je Deniz i dodala:

– Mislim da sam mu ja dovoljno dala, ne znam, možda ću ga zvati na neku kaficu, možda će i da padne neki Onlifens, pa će dobiti neki procenat, ako se dobro pokaže, biću ja džentlmen – priča bivša zadrugarka, koja je bila u aferi sa političarem.

– Za sada nemam još, imala sam jednog pre ulaska, vrlo poznatog političara, ali ne mogu to da iznesem, stvarno nisam imala vremena da se bavim time. Ako sam izgubila sav novac u Zadruzi, nema veze, bila mi je odlična promocija. Ima ponuda od poznatih, ali ja ne pričam o tome, ja sam trofej, pa neka pevači kažu i pričaju i ponose tim trofejom. Već sam bila sa zauzetima! – zaključila je Deniz Dejm.

