Mensur polupao sve po Bijeloj kući: Doživio pomračenje zbog Milice, urlao i jecao na sav glas!

Zadrugari su bili šokirani prizorom, pa su pritrčali da pomognu i smire Ajdarpašiću.

– Ja ne mogu da vjerujem, da me go..o malo pita za Zadrugoviziju – grcao se je Mensur.

– Šta ti je, čovječe? – ponavljao je Karić.

– Ja nisam htio da nastupam sa Minom zbog nje, a ne pita me kako sam – plakao je Mensur.

– Pokidao si se brate – rekao je Karić.

– Boli me k…c za sve to, nije me pitala kako sam dva dana – nastavio je da grca u suzama.

– Batali te podrške i to, majka bre – drao se Karić. prenosi “Ekskluziva“.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

