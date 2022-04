ZVEZDA GRANDA ODUSTALA OD TAKMIČENJA – PA POSLALA ŽESTOKU PORUKU ANI BEKUTI: Evo šta je izjavila

Posljednja epizoda muzičkog takmičenja Zvezde Granda izazvala je veliku pažnju javnosti i medija zbog nastupa i izgleda jedne od kandidatkinja.

Iako današnja scena i scenski nastup podrazumevaju drugačiji kostim, pa čak i provokaciju, izgleda da se izbor garderobe uopšte nije dopao nekim članovima žirija koji su uputili oštre riječi i komentare na račun izgleda Anastasije Ićurup. Ona je nakon toga napustila dalje takmičenje.

Ana Bekuta je u toku emisije rekla da joj je stajling neprimjeren, degutantan i odvratan, a potom je i izjavila da bi se ispovraćala od stajlinga.

Voditelja Miloša Anđelkovića interesovalo je šta je tu loše pošto takvi scenski kostimi zapravo tako i treba da izgledaju.

– Pa iskreno, svako ima prava na svoje mišljenje. Posebno podržavam mišljenje žirija jer su tu sa razlogom. Mada malo mi je neugodno da me komentariše Ana Bekuta koja može da mi bude baka. Malo mi nije kompetentna da me komentariše što se tiče stajlinga, ali to je njeno mišljenje – rekla je Anastasija.

– Ja ne vidim da je nešto na meni bilo toliko provokativno. Bila sam zakopčana do grla, jedino to što je bila ta čipka providna. Djevojka Maja koja je dosta provokativnije obučena od mene, ali eto desio se taj pik na mene i zasmetalo im je – rekla je Anastasija. prneosi “Novi“.

