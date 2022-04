POTRESNO OGLAŠAVANJE MARIJE KULIĆ, OTKRILA ISTINU O NENADU BEBICI: Ovo je pravi razlog zašto je ušao u Zadrugu! “KAŽU DA JE DOBROSTOJEĆI, A ON…”

“Kako sve ovo izdržavam pojma nemam. Sa Sinišom sam imala agoniju, jedva sam ga spasila, sad je malo splasnuo otok. Čekam kad završim sve sa Miljanom oko njene operacije, onda vodim njega kod ljekara, da zakažemo lasersko uklanjanje cijelog otoka i poslije toga da mu vade kanilu. Valjda će se sve ovo uskoro završiti sa najboljim ishodom”, rekla je Marija za Svet, prenose mediji.

Šta se dešava to sa Nenadom i Miljanom, i njenim odnosom sa Zolom?

“Gledajući ovo do sada mislim da se Miljana zeza, da pravi šou. U rijalitiju je, po meni ovo što radi je neka vrsta njenog šoua sa Nenadom i Zolom. Za mene je ovo katastrofa. Plakala sam sat i po vremena kad je Nenad plakao kod drveta, nisam mogla da se smirim. Bila sam kod kozmetičarke kad se to dešavalo, i ona sa mnom plače dok gleda. Meni danima nije bilo dobro, nervirala sam se i plakala. Na velikim sam mukama. Od kuće ne mogu da je posavjetujem, da joj kažem šta i kako da radi, jer ovo nikako ne valja. Volela bih sad da sam tamo, ne bi ona mogla ovako da se ponaša. Ljudi nerazumijju njen šou i ironiju. I, ja kako mi se prikaže, gledam da je to tako. Da sam na Nenadovom mjestu, ja bih je odgurala sa kolicama kod Zole, ostavila bih ih nedejlju dana. Pa, neka je Zolja presvlači, kupa, vodi u toalet, češka nogu i neka brine o njoj. Nenad je pažljiv, tri mjeseca su bili sa nama, sjedeli smo danima zajedno, Siniši je bilo loše, a Nenad je sve vrijeme bio tu, ako treba da se pomogne, vozi, ma, za sve. Čovek je divan. Noću dok Miljana spava, on je gleda.”

Što je ušao u rijaliti? Kažu da je dobrostojeći?

“Voli Miljanu. Ušao je u rijaliti zbog nje. Rekao je da bi ušao i bez para samo da budu zajedno. Ja sam mu izvukla honorar da ima. Glupo čovjek da prolazi kroz sve za džabe. Duša me boli zbog njega. Miljana nije naučila da ceni ono što ima, nego kuka tek kad izgubi.” prneosi “Novi“.

Facebook komentari