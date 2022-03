KARLEUŠU PITALI ZA PRVI NASTUP ANASTASIJE RAŽNATOVIĆ: Imala samo jedno da kaže

Estradna zvijezda Jelena Karleuša protekle noći nastupala je u beogradskom klubu, a tom prilikom je za Srbija Danas prokomentarisala je prvi nastupa Anastasije Ražnatović u klubu u Parizu.

– Ja stvarno mislim da se svako bori za sebe i za svoje parče neba i slave i svako daje 300 posto od sebe, neko 300 neko 3 posto i svako se bori kako misli da treba – rekla je pjevačica, pa dodala:

– Neko će uspjeti, neko neće uspjeti, ali to je sada do energije, do harizme, do talenta, stava, do sreće – rekla je Karleuša za pomenuti portal.

Facebook komentari