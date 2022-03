KANJE VEST MI JE NAPRAVIO HAOS: Karleuša konačno progovorila do detalja o čuvenom američkom reperu, PA SPOMENULA RAT U UKRAJINI

Pošto je njegova priča sa Kim Kardašijan završena, tračevi su odmah krenuli. A da li u ovoj priči ima nešto više od klika na ovoj društvenoj mreži otkrila je za televiziju Kurir upravo Jelena Karleuša.

– Samo mi haos napravo po medijima i na društvenim mrežama, tako da nemam ja ništa od toga što je on mene zapratio – rekla je Jelena Karleuša.

A da li ju je samo zapratio ili su se i dopisivali Jelena je htjela da ostane tajnovita.

– E, pa, mnogo me pitaš. Htjela sam da kažem da ni ne znam ko je Kanje Vest, ali to bi bilo baš glupo i bezveze. Nije mi pisao. Nemamo nikakav kontakt. Ne znam zašto me je zapratio, nikad se ništa neće desiti mimo tog praćenja. Znači, zaboravite na njega – kaže Karleuša.

Karleuša kaže da nije ni znala da je Kanje Vest toliko popularan u Srbiji, ali dodaje i da je skrenula pažnju sa rata u Ukrajini.

– Moram da kažem da je on očigledno jedna velika svjetska zvezda čim je jedan glupi follow napravio takav jedan haos. Ja sam se zbog fore i i zbog hajpa slikala u njegovim patikama, nisam ni sanjala da se u Srbiji ljudi toliko interesuju zbog njega, čak je i rat između Rusije i Ukrajine pao u drugi plan, zbog toga. Iskreno mislim da je on mene sasvim slučajno zapratio – rekla je Kareluša.

