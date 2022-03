CECA NAPUŠTA KARIJERU, EVO KADA ODLAZI U PENZIJU: Konačno otkrila detalje, SAD JE SVE JASNO

– Imala sam tremu zbog Anastasije, tražila sam da mi pošalju klipove da vidim kako sve izgleda. To je moje dijete i drugačije reagujem, emotivno, to je normalno. Čule smo se pred njenu probu, žao mi je što nisam s njom. Do sad sam ja bila diva, a sad imamo još jednu pjevačicu u kući. Rekla sam joj da bude što spontanija, publika odradi 90% posla, kad se izađe na binu i kad krene ta energija – rekla je Ceca kroz osmeh.

Ona je istakla da ne razumije kolege koji ne podržavaju svoje naslednike da krenu istim putem i bave se pjevanjem.

– Ne razumijem kolege koje govore da ovo nije posao za njihovu djecu, i da ovo nije posao za ženu. Ja baš mislim da jeste, ako imate koga da vas savjetuje, mislim da je ovo najljepši posao – iskrena je Ceca.

Pjevačica je trenutno singl, nakon što je raskinula vezu sa Bogdanom Srejovićem.

– Nisam zaljubljena trenutno, ali ne postoji ljepše stanje nego kada je čovjek srećno zaljubljen. Ne znam da li je teško biti Cecin dečko, meni je super. Ja se radujem sitnicama, nemam drugačije potrebe od vas. Ja sebi sve mogu da priuštim, ne treba mi muškarac da bi me fascinirao novcem, meni treba iskreno osjećanje, pažnja, ljubav, ono što treba svakom normalnom čovjeku – istakla je pjevačica.

Ceca je zatim navela da bi joj bilo drago da Anastasija prestigne njenu slavu, a na pitanje šta će raditi kada ode u penziju, dala je duhovit odgovor.

– San svakog roditelja je da ga deca prevaziđu, moram i ja nekad u penziju. U penziji ću da pecam! (smeh) Ježim se od toga, ne razmišljam o penziji, sa 95 godina ću u penziju, do tad ću biti mlada. Osećam se dobro u svojoj koži, puna sam energije, mladalačkog sam duha – rekla je pevačica.

