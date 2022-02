“Sjedimo mi na porodičnom ručku i jedemo supu…”, KARLEUŠA OTKRILA ZAŠTO SE RAZVELA: Otkrila sve detalje

Pjevačica Jelena Karleuša poslednjih godina često je u jeku afera. Od kako je 2019. godine odjeknula priča o njenoj ljubavi sa bosanskim fudbalerom Ognjenom Vranješom, što je pjevačica bezbroj puta demantovala i zbog toga se i dalje nalazi pred sudom sa mnogima, njen život ne prestaje da intrigira javnost. Početkom ove godine potegla se i priča o razvodu sa Duškom Tošićem, što su oboje demantovali. Ali malo ko zna da je početak godine koban za ljubavni život ove pjevačice.

očetak 2005. godine, tačnije mart mjesec, bio je takođe neprijatan za pjevačicu. Ona se tada razvela od prvog muža, Bojana Karića, poslije samo tri mjeseca braka, a ovaj razvod pratio je medijski linč.

Jelena je tada tvrdila da je za njihov razvod kriv Bojanov stric, Bogoljub Karić. U svojoj kolumni za Alo, ona je tada otkrila svoju stranu priče i detalje svog života u porodici Karić.

“Čim sam počela da se zabavljam sa Bojanom, bila sam zabranjena na BK televiziji, album koji je tad izašao za BK saund je ‘zamrznut’, a uvrede na porodičnim ručkovima bile su svakodnevnica. Svi sjedimo i jedemo supu ćutke, dok mi ovaj se*e po glavi kako ‘radim protiv porodice’ i da samo čeka ‘pismene dokaze'”, započela je svoju ispovijest tada Jelena, a onda je otkrila šta se tada dalje dešavalo:

“Munem ja laktom Bojana, siknem da me odbrani od napada svog strica, a on, pi*da, ćuti. Ćutao je dok se nije izmislila ona čuvena afera ‘Telohranitelj i JK na zadnjem sjedistu Hamera’. Kakav holivudski scenario, recite?! Razvedosmo se mi poslije tri mjeseca braka, uz sveopšte sil.ovanje medija, mene, koja nit’ tjelohranitelja jela, nit’ telohranitelja mirisala! Kamo sreće da jesam.”

Jelena je tom prilikom otkrila da je tražila od bivšeg muža da zaustavi te priče o njoj, ali kako on nije htio, dočekala je trenutak ‘slatke osvete’.

“Sjećam se da sam iz očaja poslala poruku Bojanu da demantuje gluposti o prevari i da me spasi harakirija… Jer, ja ispadoh kurva, a on šonja! Ali šonja osta šonja do kraja. Njegova mama i ja smo precizirale sve oko razvoda, a da njega niti čuh niti vidjeh. Zato sam one noći kada su im oduzimali i ‘Mobtel’ i BKTV i sve drugo, sjedila ispred ekrana i grickala čips. Gledala sam u isključen signal BK televizije i jela je*eni čips. Hladan je bio čips. Kao led”, zaključila je tada pjevačica.

