DALILINA MAJKA OČAJNA: “Niko iz produkcije mi se ne javlja, HOĆU DA UĐEM u Zadrugu i spasim dijete!”

Emina Mujić jako se potresla zbog nasilja koje je preživela njena ćerka Dalila Mujić od Filipa Cara u “Zadruzi”. Ona se nakon njihovog poslednjeg fizičkog sukoba, koji se desio sinoć, oglasila i priznala da u ovoj situaciji krivi najviše svoju jedinicu.

– Sve pratim, ali očigledno moje reči ne dopiru nigde. Kad bih ja ušla u “Zadrugu” mnogi bi nadrljali, ne samo Car. Ne bih da budem gruba, ovo što bih sad rekla bio bi udar veliki… Prvo, Dalilu osuđujem što se spetljala s njim, tim ološem, a drugo što dozvoljava sebi da neko manipuliše njom – priča Emina vidno potresena.

– Napeta sam, ljuta sam, sve me boli, niko mi se ne oglašava iz produkcije. Ne plašim se da će Car da naudi Dalili, on je takav kad popije. Verovatno je došla do njega informacija koju sam ja rekla da ne sme nazad u Hrvatsku jer će ići u zatvor… Zato on psuje mene, psuje Dalilinog oca, to je iživljavanje nad mojom ćerkom. Car ne voli ni svoju majku ni sestru. On je otrov, đilkoš. Dalila je još gora od njega jer to dozvoljava, trebalo je da podnose krivičnu prijavu protiv njega još prvi put, a ne da odustane.

Emina je prokomentarisala i navode oko crne magije koja se često pominje kad su u pitanju odnosi između Dalile i njenog bivšeg muža Dejana Dragojevića.

– Zar stvarno mislite da se neko bavi crnom magijom. U životu nikad to nisam radila, ne živim u tom svetu. Pitajte Dejana šta je našao u igračkama. Ja Dejana volim, za razliku od njegove majke i brata konjine. Oni su zlo zla, oni sve to prave… I ovo sad da se Dalila i Dejan razdvoje su oni napravili, ovo posle Nove godine. Ali to ne znači da se njih dvoje neće pomiriti. Evo ja sad javno kažem, da li crnom magijom ili bilo kako, Dejan će živeti sa Dalilom opet, zapamtite. Ma ako nastavim da pričam mnogima neće biti dobro. Zato kažem da bih volela da uđem i da ih ja pitam sve, da ceo svet čuje istinu – završava Emina za “Kurir”.

Facebook komentari