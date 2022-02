OVAKO JE EDITA REAGOVALA KADA SU JE GAĐALI NA NASTUPU: Uperila je prstom u NJEGA i nazvala ga MAJMUNOM! (VIDEO)

Pjevačica Edita Aradinović našla se u neprijatnoj situaciji kada ju je neko iz publike na njenom nastupu gađao.

Edita je pobesnela, te se obratila dečku preko mikrofona koji je držala u rukama dok je bila na bini.

– Ja sam došla ovde da pevam za vas. A neki seljak me je gađao. I ako se još jednom bude to desilo, ja odoh kući. Ne znam kako se zove dečko, videla sam ga tu. Ti mali majmune, ti si me gađao. Ne budi majmun, jer ja treba da odem u Beograd i da kažem da sam se dobro provela u Obrenovcu. A ja sam tebe videla, ne moraš sad da pričaš sa nekim drugim – kazala je izrevoltirana Edita.

Podsećamo, ovo nije prvi da se pevačicama sa naše scene događa neprijatnost. Milica Pavlović je takođe doživela sličnu stvar, kada je jedan dečko uporno pokušavao da je snima ispod haljine, zbog čega je ona uzela njegov mobilni i bacila ga.

Inače, iako pevačica Edita ne voli puno da priča o svom ljubavnom životu, kao i da svog partnera eksponira javnosti, nedavno je priznala koliko je zaljubljena u njega, kao i kakav gest mu je priredila.

Pjevačica je reklamirala poklone za dan zaljubljenih, a ono što je rekla privuklo je dosta pažnje.



– Iznenadite svoju osobu za dan zaljubljenih. Ja bih je iznenadila da je imam, majke mi. Ali svakako, proizvod je savršen. Srećno – poručila je ona i jasno stavila do znanja da je sada single, međutim, o detaljima svog trenutnog ljubavnog statusa nije govorila.

Pevačica je i na Instagram profilu objavila je vrlo zanimljivu fotografiju, na kojoj je istakla njene noge, za kojima su muškarci, ali i žene odlepile.

