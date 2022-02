Editu Aradinović gađali na bini: Ako se ovo još jednom desi, ja odoh kući

Pjevačica Edita Aradinović doživjela je neprijatnost tokom nastupa u Obrenovcu kada je nepoznati mladić gađao.

Ubrzo je prekinula nastup i obratila se mladiću koji je i dalje bio prisutan u publici.

– Ja sam došla ovdje da pjevam za vas. A neki seljak me je gađao. I ako se još jednom bude to desilo, ja odoh kući. Ne znam kako se zove dečko, vidjela sam ga tu. Ti mali majmune, ti si me gađao. Ne budi majmun, jer ja treba da odem u Beograd i da kažem da sam se dobro provela u Obrenovcu. A ja sam tebe vidjela, ne moraš sad da pričaš sa nekim drugim, poručila je pjevačica. prneosi “Avaz“.

Facebook komentari