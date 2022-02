JU, PUČE BRUKA: “Dalili uvedena ZABRANA izlaska iz Srbije, a nju čeka ŠVALER u Sarajevu” – tvrdi ONA!

Pjevačica Vesna Rivas presrećna je što je poslije tri godine dobila Dalilu Dragojević na sudu.

– Dalilu sam tužila za uvredu i klevetu, jer je rekla da sam imala intimne odnose sa Markom Perovićem. Odmah sam je dobila na sudu i sad čekam da li će uložiti žalbu na presudu. Inače, treba da mi plati 150.000 dinara plus 130.000 dinara troškove suda. Tako da ona meni za sada već duguje 5.000 eura. Biće joj uvedena zabrana, pa će sva primanja koja ima u Srbiji biti stopirana dok mene ne isplati. A i ako bude pobjegla u Bosnu, neće moći da uđe u Srbiju dok ne plati sve to.

-Dalila se gubi u Zadruzi, jer ne može da odvoji stvarnost od rijalitija. Ona je bolesnica kojoj je bitno samo da bude u kadru. Mali Dejan je ljenština. Njih dvoje nisu sposobni da bi bili Sloba i Luna, ili kao Marko i Luna. Nisu oni ti likovi, oni su srednja klasa rijaliti igrača. Sad su malo iskočili na površinu jer su uradili nešto što nije viđeno.

– Njih dvoje kada izađu moraju da riješe podjelu svega što imaju. Dejan neće biti više sa njom, to je definitivno, njemu je samo bila potrebna potvrda sa strane da mu neko kaže da će sam mnogo bolje da se unovči. I psihijatar kod koga ide isto ga bodri. Njemu je samo bitno da ništa ne radi. Spreman je čak i da nađe neku bogatu sa djetetom koja će da ga izdržava.

Tvrdi da Dalilu čeka oženjeni ljubavnik u Sarajevu.

– Ima, on je u Sarajevu i oženjen je i dalje. Ona mislila da će zbog nje da se razvede. Ostaće on njoj i dalje k*es kombinacija kao i do sada, i to ako uopšte bude smjela jedno vrijeme da ide u Bosnu – rekla je za Star.

