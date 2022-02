OVO JE ROĐENA SESTRA DEJANA DRAGOJEVIĆA KOJOJ JE ZABIO NOŽ U LEĐA: Slao joj inspekciju, bio je mrtav za nju!

Dejan Dragojević svakodnevno puni novinske stupce, i taman kad se može pomisliti da je sve u vezi s njegovim životom ispričano, stvarnost nas demantuje.

Naime, javnosti su već odavno poznati članovi porodice Dragojević, ali ne i Dejanova starija sestra Suzana, sa kojom je Dejan u svađi, a koja se prvi put posle pet godina oglasila na Instagramu i otkrila kakve emocije gaji prema najmlađem bratu.

Dejanova emotivna ispovest u emisiji „Premijera vikend specijal” podigla je ceo region na noge jer je prvi put otkrio nepoznate detalje iz porodičnog života Dragojevića. Dejan je priznao da se kaje što nije poslušao savete članova porodice, već je nepromišljeno ušao u vezu s Dalilom, što je prouzrokovalo niz problema na porodičnom planu.

Jedan od problema bio je odnos Između Dejana i njegove starije sestre Suzane, koja ne voli javno da se eksponira, a sa kojom aktuelni zadrugar već pet godina nije bio u dobrim odnosima. Razlog tome krije se u činjenici što je Dejan, izrevoltiran majčinom odlukom da ne dozvoli gradnju drugog sprata na kući u Veterniku kako bi on i Dalila započeli novi život, odlučio do pozove inspekciju u radnju koju je držao njegov brat David što je bila kap koja je, prema rečima njegove sestre, prelila čašu.

– Donekle sam i bila spremna da mu oprostim sve, ali posle poziva inspekciji da dođe u giros, od kog je i on živeo, sve je palo u vodu. To je bilo dno dna. To mu nikad neću oprostiti, za mene Dejan više ne postoji. To što imamo istu krv ne znači ništa ako je neko pokvaren. Sve ima svoje granice, pa tako i moja tolerancija. Pre rijalitija bili smo normalna porodica. I da kažem, ne postoji lako zarađen novac, svi misle da uđu i zarade laku lovu u rijalitiju, a niko ne pita koliko mogu da izgube. Mi smo izgubili sve – napisala je Suzana tada, dok je Dejan bio u rijalitiju „Parovi” – izjavila je svojevremeno Dejanova sestra i stavila tačku na odnos s bratom.

Nakon javne prevare koju mu je bivša supruga priredila pred milionskim gledalištem, Dejanova porodica je ponovo bila na okupu i, uprkos svim problemima, javno podržala Dejana, ali to nije uradila i Suzana. Ipak, izgleda da je emotivna ispovest njenog mlađeg brata uticala na to da se javno Oglasi i konačno izrazi svoj stav kada je Suzana Dragojević se prvi put posle pet godina oglasila za javnost i emotivnom porukom rasplakala region odnos s njenim bratom u pitanju.

Naime, Suzana je na svom Instagram storiju objavila insert iz pomenute emisije, pored kog je stavila nekoliko emotikona srca i napisala:

– Mlađi brat – što je bilo dovoljno da se zaključi da je Dejanu sve oprošteno, te da će po njegovom povratku u Veternik zavladati ona stara porodična idila koju su imali pre njegovog braka s Dalilom.

Iako se Dejanova sestra nikada javno nije eksponirala, na njenom Instagram nalogu može se videti da je, kao i njen brat David, izuzetno posvećena zdravom životu i da se bavi fitnesom. Redovno trenira i zdravo se hrani, te joj na izgledu mogu pozavideti brojne dame sa domaće javne scene. Ipak, Suzana je odabrala nešto mirniji život, za razliku od svoje braće, te je odlučila da se sa svojim dečkom preseli za Dubai, gde uživaju planirajući porodicu. Odvojenost od porodice u Veterniku joj, kako je rekla jednom prilikom, najteže pada za vreme praznika, pa tako svaki Slobodan trenutak iskoristi da poseti svoj rodni kraj, prenosi Espreso

Facebook komentari