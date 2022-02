CECINA KĆERKA DOŽIVJELA NESREĆU: Hitna pomoć i policija stigle na lice mjesta

– Anastasija je krenula na let za Beograd, ali je nju i drugaricu taksista odvezao na pogrešan terminal. Onda su uspjele da nađu taksi, ali je na putu taj taksi imao udes. Nakon toga je došla policija i hitna pomoć, ali Anastasija i njena drugarica nisu imale nikakve povrede. Došao je i treći taksi, ali kada su stigle na aerodrom rekli su im da je pet minuta ranije zatvoren avion – otkriva izvor blizak pjevačici za “Blic“.

Anastasija se oglasila nakon što su tada ona i drugarica propustile let.

– Propušten let zbog spleta nesretnih okolnosti. Čekanje 10 sati do sljedećeg. Ovaj retro Merkur me sabija – napisala je mlada pjevačica i dodala:

– Nema šta nas nije zadesilo danas, ali ključ je u tome da ostanete pozitivni čak i kada vam dođe da bljujete vatru na sve živo!

Facebook komentari