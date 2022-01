DALILA MI JE TRAŽILA DA PI*AM PO NJOJ! SKANDALOZNA ISPOVIJEST bosanskog repera Vuye: ŠTA GOD DA JOJ RADIŠ, NJU TO LOŽI!

– To je bilo, koliko se sećam 2012. Te godine sam ih ozbiljno štancao, snimio sam dvadesetak spotova i trebale su nam cure. Pošto su se javljale devojke iz svih krajeva, bilo je cimanje da svakoj kažemo da dođe do nas, pa smo prvi krug radili preko neta, a onda su dolazile odabrane. Tako se meni javila Dalila Moreno. Skidala se na Skajpu, pokazivala grudi, g*zila se u kameru,piše Informer.

Uvek je bila punačka, ali je znala to da nosi. Ribe koje su dolazile na snimanje znale su da ide zezanje i umesto da dobiju 100 evrića, znale su da će biti j*bane. Dobro njima, dobro nama, svi zadovoljni. Tako smo se i viđali, sek*ali se, a ona nije imala granica! Njoj šta god da radiš, nju to loži. Tako mi je jednom prilikom tražila da pišam po njoj. Riba opičena skroz. Dolazila je često kod nas u studio, mi varimo, opustimo se, ona i cure se opuste i kreće zezanje. Mi smo ih zvali koleginice’, to nam je bila neka fora – priča Vujo i dodaje da na kraju od poslovne saradnje ipak nije bilo ništa.

– Ona se kačila na mene da bi bila medijski aktivna. Imala je sve te slike i snimke na Fejsu m slim, ali kad je skapirala da se stidi svega što ima veze sa njenim Moreno životom, sve je izbrisala i nastavila dalje da grebe da postane poznata. Uspela je, a na koji način, to je već druga priča.

