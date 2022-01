NEKRETNINA OD 800 KVADRATA SA BAZENOM I TERETANOM: Sloba Radanović pazario KUĆU od pola 1.000.000 € gdje će živjeti sa vjerenicom!

Sloba konačno je riješio da se skući s izabranicom Jelenom Đuričanin, pa je pazario popularnu karingtonku u elitom dijelu Beograda vrijednu skoro pola miliona eura.

Kako Srpski telegraf i portal Republika saznaju, Radanović je mjesecima razgledao nekretnine po srbijanskoj prijestlonici sa željom da se u jednoj skući poslije svadbe, koju planira s Jelenom, a nekretnina za koju su se zajedno odlučili, po svemu sudeći, ima sve što je paru potrebno za život iz snova.

Prije useljenja Sloba planira da napravi svadbu, pa će s Jelenom dodatno da uređuje prostor.

– Slobu smo na ovoj lokaciji vidjeli nekoliko puta da dolazi s agentima i obilazi kuću s Jelenom. Prije nekoliko dana sam čula da je kuća skinuta s oglasa i da je sada u Slobinom vlasništvu. Radujem se što će nam on biti komšija. On je dobar dečko, pristojan je i lijepo pjeva. Imala sam priliku da ga slušam na jednom veselju. Pravi je profesionalac i sjećam se da je svima gleda da izađe u susret kad su muzičke želje u pitanju. Biće im super u našem kraju, u to sam sigurna – rekla je gospođa koja je viđala buduće supružnike prethodnih mjeseci.

Raskošna nekretnina prostire se navodno na 809 metara kvadratnih, a posjeduje privatni bazen i teretanu, što je najviše oduševilo Slobu jer je poznato da voli da trenira.

Facebook komentari