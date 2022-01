Kako saznaju srbijanski mediji: EVO ZAŠTO SU ZAKRVILI KARLEUŠA I DUŠKO! Jelena saznala da je Tošić BIO U TURSKOJ S DRUGOM ŽENOM pa pukla!

Prema našim saznanjima, kap koja je prelila čašu i koja je dovela do haosa bila je kada je pevačica saznala da je njen suprug uoči Nove godine bio u Turskoj sa javnosti nepoznatom devojkom. Ona mu je to stavila do znanja, nakon čega je izbio kuršlus u njihovom domu u Lisičijem potoku.

– Duško i Jelena odavno vode odvojene živote. Na sve načine su pokušavali da spasu brak, ali im to nije pošlo za rukom. Zvanično nisu razvedeni, ali zajednica im nikako ne funkcioniše. Kad god su zajedno varnice se osećaju, pa Duško izbegava da se svađa sa njom, pa odmah napusti kuću. On ima još nekolio nekretnina i tamo se skloni dok bura ne prođe. Međutim, za Božić je bila porodica na ručku, Jelenina tetka, brat, deca i sve je delovalo u najboljem redu. Nakon što su se vratili sa groblja, Jelena je pokrenula temu koja je Dušku zasmetala, insistirala je da joj objasni neke stvari, a između ostalog i sa kim je bio u Turskoj uoči dočeka Nove godine što je ona saznala – tvrdi naš sagovornik.

Prema njegovim rečima, Tošiću je zasmetalo što pevačica porodične probleme iznosi na praznik i pred gostima i ćerkama.

– U više navrata joj je govorio da prestane da priča pred ljudima i da se svađa, ali uzalud, ona mu je stavila do znanja da zna sa kim je išao na mini odmor u Tursku. Jelenina tetka Danijela i brat su pokušali da smire situaciju, ali nisu uspeli. Nastala je svađa, nakon čega je Jelena pozvala policiju i prijavla supruga za porodično nasilje, da ju je pljunuo i udario joj šamar usled čega je zadobila posekotinu na obrazu – završava naš sagovornik.

Nakon incidenta Jelena nije mogla satima da se smiri. Zatvorila se u sobu i plakala, njihove ćerke nisu dozvolile da policija odvede njihovog oca. U policijsku stanicu Stari grad su otišli njegovi advokati koji su preneli da njihov klijent negira udarac. Saslušani su i svedoci, Jelenina tetka i brat, nakon čega je Dušku, podsetimo, zabranjen prilazak supruzu u trajnju od 48 sati.

Ljiljana Stanišić

Sređivanje posle haosa

Jelena bacila novogodišnju dekoraciju

Dan nakon porodične drame u domu Jelene Karleuše i Duška Tošića, ekipa Kurira je posetila naselje u kome oni godinama žive. Ispred njihovog stana muk. Ulicom su prolazili slučajni prolaznici, a nje nije bilo. U jednom trenutku iz kuće je izašla Jelenina kućna pomocnica, koja je izvela psa – crnog pomeranca Bukija u šetnju i kako bi izbacila đubre.

Kako smo saznali na licu mesta, sa Jelenom i njenim ćerkama u kući je i njena tetka Danijela, čiji je automobil bio parkiran na trotoaru ispred ulaza, a koja je bila prisutna i tokom incidenta. A. P.

Jovana poručila Tošiću:

Ne možeš da izneseš takvu ženu

Jovana Jeremić objanila je kako vidi situaciju koja se desila u porodičnom domu Jelene Karleuše i Duška Tošiča:

– Ako ne možeš da izneseš takvu ženu na leđima, postoji civilizovan način za to! Jelenu svi napadaju celi život. Sve su svetice, samo je ona najgora, dosta bre. Bolje da ne pričam. O njoj pricaju sve najgore one koje ne bi trebalo ni usta da otvore – objasnila je ona.

Jelena i Elektra digle glas Duško je slabić, a Karleuša lavica

U Jeleninu odbranu stale su i Elektra Elit i Jelena Maćić.

– Od mene podrška do neba za Jelenu Karleušu! Ostani jaka kao što si uvek bila, i po stoti put, stop nasilju nad ženama – napisala je Elektra na svom Instagram storiju i stavila emotikon srca. Nakon ove objave, ona se ponovo oglasila. – Podrška za Jelenu! Duško je sve samo ne muško. Ne znam kako pored takve lavice nisi naučio da se agresivnost ispoljava samo u krevetu. Ali, tamo joj verovatno ništa nisi mogao – poručila je pevačica.

Jelena Maćić je šokirana što mnogi ćute na ovaj incident.

– Duško Tošić udario suprugu! Zanimljivo… Ne to što je on uradio, slabić ko slabić, a ima ih onoliko! Zanimljivo je da vi ćutite o tome! – napisala je Jelena.

