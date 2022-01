SUOČAVANJE KOJE SU SVI ČEKALI! Dragojevići oči u oči sa Jovanom: Jeremićeva ih izrešetala, DALILA NIJE ZNALA ŠTA JE SNAŠLO (VIDEO)

Svi mediji pišu i kažu da dođem kao karma Dalili i Dejanu… Šta uradiste vas dvoje? – pitala je Jovana.

Retogradni merkur ušao, ti to najbolje znaš – odgovorio je Dejan.

Desilo se – dodala je Dalila.

Da li je u braku škripalo nešto? – pitala je Jovana.

Nije, sve je bilo savršeno. Bilo je loše, meni se desila ljubav i ja ne znam zašto bih bila osuđena za to. Uradila sam šta sam uradila, ne stidim se. Ovo što se dešava, ni za to nema objašnjenje – pričala je Dalila.

Je l’ to strah od nečeg novog? Kako će Car da postupi prema tebi? Je l’ vraćanje na sigurnost? – pitala je Jovana Jeremić.

Filip je mene ostavio, Dejan nije ni slično tome. BIlo je nekih situacije koje ne opravdavam ni sa moje, ni sa njegove strane. Ko zna šta će još biti do kraja. Sve komentare koje čujem poželjela bih da se nađu u ovakvoj situaciji, a ja ne mogu da opišem svoje stanje – pričala je Dragojevićka.

Da li smatraš da je Dejan previše slab? – pitala je Jovana.

Mislim da je samo previše dobar prema meni. Mislim da me niko neće voljeti. Ja sam na klackalici i nisam sa Dejanom u vezi. Naša veza nema budućnost, njemu de dešavaju promjene jer on ovo ne može da preprodi. Svima ovo smešno zvuči, ko zna kakvi komentati postoje – pričala je Dalila.

Ko ti je bio najveća podrška kad si se razišao od Dalile? – pitala je Jovana Dejana.

Marko Đedović, Sandra, ljudi koji su bili uz mene. Uzalud potrošeno vrijeme možda sa njihovog aspekta, smatram da su meni pomogli. da li se njihovo vrijeme nije poklopilo sa mojim ponašanjem… Ja nikad nisam rekao da sam prestao da je volim, nego da se ljubav smanjivala kad sma gledao određene stvari. Kad me je zagrlia, sve mi se okrenulo.

Moja keva plače kod kuće, ne plače zbog mene i mojih ljubavi, nego zbog tebe. Dalila, ja te gotivim, nisam ironičan. Naučio sam kako čovjek treba da se nosi sa sobom, ne znam primjer da se neko bolje nosi sa sobom nego ti. Šta ćeš ti sa njom? Smuvaj se sa Sanjom. Ostanite prijatelji, niko nema pravo da vam govori da ne budete zajedno. Hoću da ti kažem u ime cijelog kraja, koliko god da si žrtva, ti si debil . Ti da si moj ortak, ja ne znam… Svakog od nas je prevarila riba.

Ona se istripovala da hoće mačo lika – ubacio se Đekson.

Šta je flailo Dejanu, pa si ga ostavila i otišla Caru? –

Ja sam se u Filipa stvarno zaljubila, koliko god da to zvuči loše. Desila mi se ljubav i sve kako je pričao, mislila sam da je istina i smatrala sam da je vrijedan da ostavim sve što sam imala iza sebe. Dok smo bili u vezi bilo je tako, a sve se okrenulo preko noći, ostavio me je i završio sa Majom.

