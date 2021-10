PROŽIVJELA JE PAKAO, RAZMIŠLJALA O NAJGOREM! Evo šta da radiš kada te SELJOBER UCJENJUJE TVOJIM INTIMNIM SNIMKOM!

Dobar dan dragi moji. Kako ste mi? Ja poprilično bijesna. Zašto? Sad ću da vam kažem!

Hajde da se ne lažemo, svi smo bar jednom poslali intimniju fotografiju ili snimak svom dečku/djevojci. Nemoj da lažeš i ti si slao! Da, da, tebi kažem! Kada kažem snimak ne mislim samo na po*no snimak, već intimni snimak gdje neko izazovno pozira golišav, smije se, pući… Fotografija u toplesu, bez majice ili nešto više… Dakle, izazovnija fotografija za voljenu osobu u času dokolice. Ne lažite, svi ste bar jednom poslali tako nešto. I to je sasvim ok! Vjerujem da svaka djevojka u početku vrlo stidljivo prilazi ovakvu vidu dopisivanje. U početku ona pristajete na goli pupak, pa onda otkriva dio po dio, dok ne ogli intimu. Ona uživa dok čita kako njen partner zadovoljno komentariše to što mu je poslala, pa nju to samim tim podstiče da nastavi sve slobodnije i slobodnije. I to je, bre, sasvim ok.

Ok je poslati tako nešto osobi u koju imaš povjerenja…a šta ako ta osoba prokocka to povjerenje i tvoju golišavu fotografiju pokaže JOŠ NEKOME?! E, zbog toga sam se iznervirala! Slušajte sad…

Često možemo da čujemo da neki momak ucjenjuje svoju bivšu devojku nekim njenim intimnim fotografijama i snimcima. I to je u nekim krugovima sasvim prihvatljivo čak i smiješno. „Šta me briga, sama je to tražila“ je rečenica koju možemo često da čujemo kada god se desi ovako nešto. I to je u nekim krugovima sasvim ok stvar, „šta me briga“ je sasvim ok ako se ne dešava meni ili mojoj sestri npr. ali me „baš briga“ za onu tamo djevojku koja mi nije ništa jer je – SAMA TO TRAŽILA. Okej, nastavimo dalje.

Dakle, gotovo svakodnevno mogu da čujem da je isplivao neki snimak, neka intimna fotografija neke nepoznate djevojke koja je baš upravo završila vezu sa nekim „predivnim mladićem“. Baš taj „predivni mladić“ je pokazao njene snimke gdje mu se izazovno pući u brusu cijeloj srednjoj školi, kao i starijim drugarima, koji su dalje to proslijedili u neku bolesnu Viber grupu. Ta djevojka je dobila na stotine odvratnih poruka užeglih, dlakavih i smrdljivih mužijaka koji nisu nikada vodili ljubav sa ženom. Poruke su zaista odvratne – fotografije mlohavih polnih organa, pozivi na intimne odnose, čak i njen snimak. Šta mislite da je u glavi ove jadne djevojke kada joj njen snimak u brusu pošalje deda koji uskoro puni 70-tu, a još uvijek je nevin?!

Suicidne misli, baš kao i depresija, anksioznost, napadi panike i ko zna ta sve samo su neki od problema sa kojima se suočavaju žrtve osvetničke po*nografije. Psiholozi to objašnjavaju kao posljedicu osjećaja strašnog stida i gubitka intime, a sve to vodi u veliku provaliju…Ne znate šta je osvetnička po*nografija?! Sad ću i to da vam objasnim.

Osvetnička po*nografija je ozbiljan oblik se*sualnog uznemiravanja koji može da dovede do još ozbiljnijih posljedica, tj. to je kukavički način da kaznite osobu koja više ne želi da bude sa vama tako što ćete je poniziti.

Zašto sam počela uopšte ovu temu? Zato jer se o njoj UOPŠTE NE GOVORI, a jako je BITNA! Dakle, danas će neki mamlaz ucjenjivati tvoju kćerku njenim golim fotkama koje mu je slala jer ga je ludo voljela. Danas će neki bizgov da svima pošalje gole fotografije tvoje mame, sestre, tetke samo jer ona ne želi da bude više sa njim u vezi ili je zavoljela drugog. I nisu samo žene meta. I muškarci su. Postoje i žene koje žele da ponize i osramote muškarce, različtim snimcima i intimnim fotografijama (mada je to rijetkost), kao i da ponizi drugu ženu. Jer iskreno vjerujem da je često „žena ženi vuk“. Jutros sam dobila intimni snimak jedne žene i to me je jako razljutilo. Ne zanima me kome je udata žena to slala, mužu ili ljubavniku, uopšte me ne zanima. Zanima me samo koji „dasa“ je to proslijedio čitavom gradu i da li stvarno misli da je frajer zbog ovoga što je uradio?! Okej, bio si sa njom, odgovarala ti je očigledno iako je bila zauzeta, čemu sad ovo?! Ne želi te više ni slobodna, a ni udata?! Da li si svjestan da možeš ozbiljno da odgovaraš za to?! Da li si razmišljao o njenoj djeci?! I ne, neću da čujem ono „SAMA JE TO TRAŽILA“ jer nijedna žena ne želi da bez njene dozvole nešto tako intimno završi u telefonima mnogih napaljenih mužijaka.

Skoro sam čula da je jedna djevojka pokušala da se ubije jer ju je bivši ucjenjivao nekim intimnim snimcima koje je on inače napravio bez njenog znanja. Dakle, OSVETNIČKA PO*NOGRAFIJA nije uopšte zanimljiva stvar. I može da se desi svima. Meni se nije desilo do sad jer sam vjerovatno imala sreće sa momcima – dakle nije ništa do tebe VEĆ DO OSOBE SA KOJOM SI BIO/BILA. Zato pažljivo biraj kome ćeš slati tako nešto!

Kako bih pomogla bar jednoj osobi, ja sam malo guglala i evo šta prvo treba da uradite kada vas neko ucjenjuje!

Obavezno obavestite policiju!

Odštampajte kompletan sadržaj i uradite print screen. Koliko god povrijeđujuće i ponižavajuće bilo, dokaze morate sačuvati – treba vam za policiju i sud

Kontaktirajte admine stranica (ako su vaše fotke ili snimci tu dospjeli) i zahtjevajte da ih obrišu, skinite sve što možete sa sajtova

Recite nekome u koga imate najviše povjerenja da bude uz vas ili potražite pomoć psihologa ako vam je teško da prihvatite tako nešto

Nemoj da brineš, svi imao polni organ, ništa novo nisu vidjeli

Poenta ove priče nije da to kako ne treba vjerovati osobi sa kojom ste, ali svakako treba praktikovati mjere opreza. Pamet u glavu lijepa moja, čudna su vremena, a tehnologija je previše prisutna u našim životima. Ako te je baš poželio, bolje da svrati kod tebe nego da mu šalješ snimak. Sigurnije je, a i ljepše! I zapamti, nisi ti ništa kriva ako ti se tako nešto desi. On je idiot koji ne razmišlja i koji će zbog toga žestoko da odgovara, piše Espreso.

Facebook komentari