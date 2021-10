NAKON AFERE POLITIČARA I TANJE SAVIĆ, DRAŠKOVA BIVŠA UHVAĆENA SA BRENININ SINOM: Kristina uživala za sve pare

Ona je sada na svom Instagram profilu objavila fotografiju iz noćnog provoda, i to sa sinom Lepe Brene Viktorom Živojinovićem.

Kristina je postavila fotografije na kojima se vidi kako uživa sa Viktorom u jednoj beogradskoj kafani.

Naime, Viktor i Kristina su uživali uz vino i tamburaše, a veselili su se uz pesmu Harisa Džinovića “Dajte vina hoću lom”.

Podsetimo, u javnosti je kao bomba odjeknula vest da su Draško Stanivuković i Tanja Savić bili u emotivnoj vezi.

– Ne želim da komentarišem ništa. Ne bih, ništa. Ni da demantujem. Meni je to sve smešno. Samo no comment, mislim da je to najpametnije! Imam li ja prava da sačuvam privatnost i da ne moram neke detalje o svom privatnom životu da iznosim? Ne moram da idem na poligraf ili ne znam ja šta. Vi pišete, to je vaš posao. Ako imate dokaze – poštujem. Ako nemate – poštujem i to. Šta god da ja kažem to će se protumačiti na ovaj ili onaj način, a svako ko priča o tuđem životu – on priča o sebi – rekla je pevačica Tanja Savić, prenosi Kurir

