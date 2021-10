PRESRETNA SAM ŠTO NIJE TRUDNA, MENSUR MI SE GADI: Miličina majka promijenila ploču i osula paljbu po Ajdarpašiću

U ponedjeljak uveče, tokom “Pretresa nedelje sa Milanom”, Milica je uradila test za trudnoću, kako bi utvrdila da li čeka Mensurovo dijete. Iako je nedjeljama unazad imala simptome koji su ukazivali na to da je u blagoslovenom stanju, test je pokazao da nije, zbog čega se njena majka Ana najviše obradovala.

– Zahvaljujem gospodu Bogu što nije trudna, iskreno da vam kažem! Srećna sam što je rezultat takav kakav je. S druge strane, i da je trudna, prihvatili bismo sve. To je naše dijete, imala bi svu podršku od nas. Nek je ona nama živa i zdrava prije svega. Mnogo sam srećnija što nije trudna. Pred njom je mladost i život, ambicije, ima vremena na sve – kaže Miličina majka Ana.

Na pitanje o Mensuru kao potencijalnom zetu i njegovom odnosu s Milicom, Ana najprije nije željela da komentariše. Bila je uzdržana, a potom je otvorila dušu i priznala svoje iskreno mišljenje, uz napomenu da, šta god ona mislila, kćerkin izbor će podržati.

– Pa, šta da vam kažem… Meni se lično Mensur ne dopada, ni fizički, ni karakterno, nikako… Previše je ljubomoran, to mi se gadi. Ja sa takvim čovjekom ne živim i meni to ne imponuje… Nije ona ta koja će to da trpi, prvo nije tako odrasla, a takođe ona je ambiciozna, slobodna, voli da se našali. Njemu smeta kad progovori s bilo kojim muškarcem tamo… Ne znam šta da vam kažem. Meni se to ne sviđa, ko zna, možda ću promijeniti mišljenje. To je moj stav, neću da otežavam Milici… Ona je tvrdoglava, uvijek tjera svoje, a ako je on njen izbor, ja to prihvatam i neću se miješati – iskrena je Ana.

Mensur se, inače, u ponedjeljak uveče žestoko naljutio i razočarao u Milicu, kada je za crnim stolom shvatio da ga je lagala u vezi sa njegovim ljutim suparnikom Vladimirom Tomovićem. Naime, MIlica mu je svojevremeno “prijavila” da ju je zapratio, što je bilo dovoljno da ga razbijesni, a na pitanje da li su se dopisivali, rekla je da nisu.

Ispostavilo se da su razmjenjivali kako tekstualne, tako i multimedijalne poruke, što je otkrio Lazar Čolić Zola, a Miličina majka otkrila je šta se zaista zbilo.

– Ja sam znala da se ona dopisuje sa njim, ali nisam znala detalje. Zapratio je, dopisivali se, ali stvarno ne znam ništa šta se dalje dešavalo, nije mi ispričala šta su se tačno dopisivali – kaže Ana, koja je, kako tvrdi, odmah upozorila kćerku.

– Rekla sam joj: “Šta će ti on, toliko je stariji od tebe”, a ona mi je rekla se ne brinem, da se ništa specijalno ne dopisuje sa njim… Ne znam o kakvim se porukama radi, ne bi mi bilo prijatno da se pojavi nešto, da izađe nešto eksplicitno… A iskreno, ni sada mi nije prijatno kada neke stvari u “Zadruzi” gledam – kaže Ana, prenosi Pink.rs.

