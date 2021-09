SA BIVŠOM LJUBAVNICOM NA SUDU, A EVO GDJE MIROSLAV ŽIVI SA SUPRUGOM: Sve odiše bogatstvom i luksuzom, TEK DA ČUJETE KOLIKO TROŠI MJESEČNO

Miroslav se, podsjetimo, godinama nije sreo sa Mirjanom, sa kojom je nekada bio u emotivnoj vezi i dobio sina kojeg odbija da prizna.

Pjevač ne razgovara ni sa Lepom Brenom, koja je od Devinovog rođenja bila uz njega i njegovu majku.

Miroslav sa svojom suprugom živi u Višnjičkoj banji, a njihov dom je sve, samo ne oskudna kućica na periferiji grada.

Legendarni pjevač Miroslav Ilić nedavno je izjavio da mu čak 3000 eura nije dosta na mjesečnom nivou za život.

Neki od njegovih kolega nisu mogli da ne prokomentarišu Ilićevu izjavu.

Međutim, čini se da pevaču ne ide baš loše u životu, a kadrovi iz emisije “Paparaco lov” govore upravo suprotno.

Njegov dom proteže se na čak nekoliko nivoa, a dvorište oko kuće je “bogato” i kako se čini, negovano i čuvano. Ovakav tip kuće se naziva karingtonka i imaju je mnog poznate linosti. Jako su skupe.

Miroslav Ilić uvijek je rado pričao o svom rodnom selu Mrčajevci, koje se nalazi na teritoriji Čačka. Mještani za pjevača kažu da je veliki domaćin i skroman čovjek koji redovno dolazi u ovo selo.

Pjevač je na svom velikom imanju napravio luksuzni raj, pa je njegov posed jedan od najlepših i najbogatijih u Mrčajevcima. Staru kuću je renovirao i podigao još jedan sprat, ali je i drugu fino uredio.

U dvorištu je napravljen cvetni vrt, a izgrađen je i veliki roštilj. Međutim, pjevač je mislio i na svoje unuke, kojima je obijezbedio i bazen.

Sagradio je čudo. Prije nego što mu je otac umro počeo je da sređuje kuće. Ovu veću planirali su da sruše do temelja, ali su ipak odlučili da je samo dozidaju. Rođeni brat Mikijeve supruge Gordane je arhitekta i on je sve to osmislio. Obično kad ljeti dođu porodično, onda roštljaju, prave sjedaljke u dvorištu, okupljaju društvo. Svoje imanje ne bi prodao za milijarde jer mu je plac uspomena na oca i detinjstvo, a čula sam da će se uskoro i preseliti tu – dodala je komšinica.

Kada u svoje rodno mjesto dođe bez supruge Goce, Miroslav uvek obiđe lokalnu kafanu koja se nalazi u centru, kako bi ručao. Inače, hrana u ovoj kafani iznosi u prosjeku od 200 do 300 dinara, prenosi Pink.rs.

