LAĆA NAZVAO MATIĆA IKEBANOM? Svi se sklanjali od neprijatnosti koje je pravio Marinin sin na SAHRANI

Sahrani je danas prisustvovao samo najuži krug članova porodice i najbližih prijatelja, što je bila želja Marininog supruga Aleksandra Fute Radulovića i sina Milana Laće Radulovića koji su saopštenjem istakli da žele da što manje ljudi dođe zbog teške epidemiološke situacije.

Međutim, ispraćaj Marine Tucaković i dostojanstven oproštaj od nje ostao je u sjenci skandala koji se dogodio na sahrani, a o kom danas pišu svi mediji. Marinin sin Laća navodno je prišao je pjevačici Ceci Ražnatović, pjevaču Saši Matiću, glumcu Milanu Kaliniću i kompozitoru Damiru Handanoviću i tražio da se udalje sa sahrane. Ceca je navodno odmah napustila sahranu, a niko nije želio da komentariše spornu situaciju.

– Ono što se desilo na sahrani Marine Tucaković nije smjelo nikada da se dogodi nigdje, a ne na oproštaju od jedne takve žene i umjetnice. Svi prisutni su poštovali epidemiološku situaciju i nosili maske, a držali su i distancu, pa ono što je Laća rekao Ceci i Šaši nema veze s koronom. On je u jednom trenutku prišao Saši i bijesno mu se obratio riječima: “Ikebano, skloni se!”, dok je nastavio da komunicira s Cecom i rekao joj: “Tebe ne mogu da gledam očima”. Ona se iste sekunde okrenula i otišla, a svima je bilo toliko neprijatno da su počeli da se sklanjaju – otkrio je navodno izvor sa lica mjesta.

Ovaj incident Ceca nije željela da komentariše, dok je Saša Matić danas za dao kratku izjavu i vidno neraspoložen otkrio da je on bio pozvan u kapelu da se oprosti s Marinom.

– Futa me je pozvao da uđem u kapelu, ostalo ne želim da komentarišem. Ja sam još uvijek u šoku, izgubio sam blisku prijateljicu i dugogodišnju saradnicu. Izjavio sam Futi saučešće, on me je lično pozvao da uđem u kapelu, sve ostalo ne želim da komentarišem – rekao je Saša Matić za “Kurir“.

