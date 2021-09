Saša Kovačević stao na ludi kamen?! Ne krije koliko je sretan pored bivše misice

Saša Kovačević već neko vreme uživa u vezi sa bivšom misicom Zoranom Tasovac, a sada je progovorio o njihovom odnosu.

Kako se već neko vreme šuškalo da par staje na “ludi kamen”, Kovačević je otkrio da li se proteklom periodu oženio.

– Jesam, u međuvremenu. Čekao sam da me to pitate – odgovorio je pevač, a da li se šalio, ostaje da se vidi.

Takođe, kao jedna od glavnih tema medija našla se Sašina fotografija zbog koje se sve češće spekuliše da li su za pevačev dobar izgled zasluženi intenzivni trenizni ili estetski zahtevi,piše Senzacija

– Treniram ja, to je, onako, standardno što se mene tiče, ništa tu ne menjam, godinama je već neki insti ili sličan tempo. Dva sata u toku dana, mogu tako reći. Operisao sam, evo, i drugu glavu, pa ako je to interesantno, mogu slobodno i to da stave – našalio se Kovačević u “Premijeri-vikend specijal”.

