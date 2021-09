OBJASNILA MU DA MORA PRIHVATITI KRAJ: IGOR SE NADAO POMIRENJU SA SEVERINOM

Prema pisanju medija bivši fudbaler Igor Kojić nije želio da se razvede od Severine.

On je želio da dobije na vremenu i odlagao je da potpiše sporazumni razvod, čak je prihvatao i to da ga Severina tuži, kako bi za to vrijeme razgovarao sa njom i odgovorio je od razvoda, prenosi CMD.

Međutim Severina nije željela da se tako nešto dogodi, već je bila riješena da se sve završi mirnim putem. prneosi 2Hayat”.

Igor se nadao pomirenju, pa je zato u početku malo zatezao i odbijao da potpiše papire, ali je Seve ipak našla način da ga umiri i ubijedi da je tako najbolje za oboje – rekao je pjevačicin prijatelj i dodao:

Znam da mu je rekla da u ime velike ljubavi koja je obilježila njihov brak nema potrebe da se prepucavaju i povlače po sudu. Podsjetila ga je šta je ona sve prošla s bivšim i stavila mu do znanja da sve ono što su zajedno prošli ne zaslužuje skrnavljenje i prepucavanje. Zamolila ga je da joj ne staje na muku jer je mnogo propatila od kada ima probleme zbog starateljstva nad sinom i objasnila mu da mora da prihvati da je kraj, ali mu je i naglasila da će ga uvijek nositi u srcu kao nekog ko je obilježio njen život na divan način. Igor je na kraju popustio i potpisao papire, on je zaista divan momak i ostao je do kraja uz nju”, zaključio je Severinin prijatelj.

