ISPLIVAO SNIMAK SVAĐE! ŠA POTEGAO NOŽ, PREPLAŠENA TARA NIJE SMJELA DA NAPUSTI KUPATILO…

Na društvenoj mreži TikTok pojavio se klip gde Simova priča okrenuta u kameru i demantuje tvrdnje svog dosadašnjeg dečka.

– Ne, nikad nisma rekla da ga nisam voljela, već da ga već neki period ne volim i da je uključeno samo sažaljenje sa moje strane – rekla je Tara.

A potom je pustila jeziv snimak iz kupatila, gdje se zaključala, dok se, sa druge strane vrata, čuje Ša koji navaljuje na vrata i kvaku i viče.

Video možete pogledati OVDJE.

Bivša zadrugarka je negirala i Nenadovu pričiu da su se posvađali jer nije htio da joj da svoj auto.

– Imam poruke na taj dan sa svojom drugaricom da smo uzimali rent a car, tako da mi apsolutno njegov auto nije bio potreban, tako da i za ovo laže. Svađa uopšte nije bila zbog toga. Svađa je nastupila jer me je budio dok sam spavala, i štipao, vukao, gurao, na šta sam mu ja rekla da odj*be, a on meni da pušim k*rac i da sam ku*va, na šta sam ja njemu odgovorila da je to sve njemu neko drag i tako je tu nastao haos – saopštila je Tara, piše “Puls“.

