Tea Tairović prvi put progovorila o intimnom snimku! “Mislila sam da neću preživjeti…” sve priznala!

Tairovićeva je sada prvi put progovorila o tome kako se nosila sa ovome neugodnom situacijom.

– Mogu priznati, sa negativnim komentarima se nosim bolje nego što sam očekivala. Mislila sam da neke stvari nikada neću preživjeti, ali sada se ne obazirem jer ono što ne vidim, to kao da ne postoji. Ne čitam negativne poruke ili komentare, čim vidim da sadržaj može da me povrijedi ili iznervira, to preskočim – objasnila je Tairovićeva i otkrila ko joj je pomogao da prebrodi težak period.

– U najtežim trenucima uz mene je najviše bila porodica – rekla je Tea, koja ističe da joj kolege nisu bila pretjerana podrška jer se sa njima privatno ne druži.

– Sa kolegama se ne družim, a oni nisu dužni da me tetoše, hvala im na svakoj lijepoj riječi – poručila je pevačica za Alo.

