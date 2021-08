NADEŽDA OTERALA TOMINU MAJKU IZ KUĆE: Nakon skandala je prodaje, UNIŠTILI SU JADNU ŽENU!

Bivša zadrugarka Nadežda Biljić nedavno je fizički nasrnula na majku svog vjerenika Tome Panića koja nakon skandala od bruke i sramote nije izlazila iz kuće, a naprasno je odlučila i kuću da proda, prenosi Kurir.

Naime, ona je pokušavala da sakrije porodični sukob, međutim, ova vijest je u Svilajncu odjeknula, te su se Jasmina i njena porodica našli na meti uvreda, podsmijeha i ponižavajućih komentara, bez obzira na to što su glavni akteri pokušali da demantuju cijelu priču. Jasminu i Nadeždu su navodno razdvajali radnici pumpe koji tvrde da Tomina majka nije izašla iz kuće nakon incidenta koji se dogodio, a da je odmah nakon toga stavila kuću na prodaju.

– Ovdje je haos bio u Svilajncu. To su svi znali ovdje, moje kolege su danima pričale o tome, nama je bilo jako smiješno što su oni to demantovali. Sigurno su Toma i Nadežda natjerali Jasminu da kaže da se to nije desilo. Ona žena od blama nije izlazila danima iz kuće, bukvalno cijeli Svilajnac joj se smijao. Odmah nakon toga, prije otprilike dva-tri dana, stavila je kuću na prodaju, eno je tabla, bode oči koliko je velika. Ljudi iz komšiluka pričaju da će je dati ispod svake cijene, jer više ne može da trpi podrugljive priče i osmijehe, pitanja i komentare. Oni su tu jadnu ženu uništili. Šta je dočekala, da mora da bježi iz svoje rođene kuće zbog nekih kretena. Katastrofa – rekao je radnik na benzinskoj pumpi.

