SANDRA REŠIĆ ŠOKIRALA OTKRIĆEM O JANJUŠU: Prodao je dijete zbog Maje, EVO ŠTA JOJ JE REKAO KAD JE SAZNAO DA POSTOJI ŠANSA DA IZGUBI STARATELJSTVO!

Sandra Rešić sve vrijeme u „Zadruzi” družila se sa Nenadom Aleksićem Ša, bila mu rame za plakanje, ali kada se pomirio sa Tarom, sa njom je prekinuo svaku komunikaciju.

– Znala sam da će se to desiti, ali ne tom brzinom. Ja sam mu govorila da će se pomiriti, a on je tvrdio da to nema šanse. Na žurki njih dvoje prolaze pored mene, on me samo pogleda bez pozdrava. Njemu sam najviše pružila ruku, čak i kad me je vrijeđao, govorio da sam preljubnica, govno, folirant. Znao je da sam mu ja hodajućih 50.000 evra, jer da nije bilo mene, bio bi u ozbiljnim dugovima, ja sam ga smirivala da ne izađe iz rijalitija. Ša me je lagao da voli Ivanu i da mu Tara i svi drugi smještaju priče da bi se razveo. Lupao je glavom u zid, lio krokodilske suze, minimum je 20 puta htio da pobjegne. Bilo mi ga je žao. Gledala sam ga kao mlađeg brata koji ima 11, 12 godina, koji je tek otkrio da ima pišu, pa ide kroz kuću i landara.

Tebe su optuživali da si ih nagovarala da budu zajedno, a da se on razvede?

– Ja sam više vodila računa o njegovom braku nego on. Sve vrijeme sam mu pričala da ga Ivana gleda, da bi mi on rekao da će mu Tara, ako se skloni od nje, napraviti pakao od života. Kada su me ljudi optuživali da sam ih ja takoreći spojila, on nije bio dovoljno glasan da kaže da to nije bilo tako, nije ustao da kaže da nisam ja krivac.

Da li postoji mogućnost da se pomirite?

– Ja kada nekog precrtam, to je za cijeli život. Tu više nema ni mržnje ni ljubavi, ogorčenosti, ničega. Sad je samo ravna linija. Ja pružim 101 šansu, ali kad se pređe taj prag, nema više

izvini.

Kakav problem imaš sa Tarom?

– Bile smo dobre dok joj nije kao pozlilo i odveli su je kod ljekara. Po povratku mi je rekla da je od nekog u bolnici uzela telefon i da se čula sa bivšim dečkom Stefanom i da joj je on poručio da je čeka. Objasnila mu je navodno da je sve to rijaliti. A tad je uveliko bila sa Ša u vezi. To se dešavalo nekoliko dana prije njene diskvalifikacije.

Šta im sad predviđaš?

– Više me ne zanima da li su zajedno zbog marketinga ili zato što on neće da ispadne još veći papak jer je ostao bez žene i platio Tarinu kaznu. To me ne zanima. Tamo mi je izgledalo da će ga Tara voljeti do zadnjeg dinara. Đedoviću je ispričala da je sa Ša zbog rijalitija i ja mislim da nikad nije bila zaljubljena u njega. Sve je isforsirala da bi zavrtjela priču, ali nije bila svijesna da će tako daleko otići. Kad on shvati neke stvari, pući će taj odnos.

Zašto se Ša nije vidio sa Ivanom kad je imao priliku?

– Nije smio od Tare. Ona mu je rekla da će mu napraviti pakao od života ako se vidi sa Ivanom. Tara je htjela da mu dozvoli susret, ali samo u njenom prisustvu.

Sandra Rešić: Janjuš je prodao dijete

A Maja i Janjuš?

– Maja je opsjednuta Janjušem, ne može da se odvoji od njega. Što se Janjuša tiče, volio ju je, ali mislim da ga je kao muškarca toliko povrijedila da ne može da pređe preko svog ega. Ne voli je kao prije, sad su to neki tragovi ili strast, sve ostalo je njegova gluma.

On kaže da je se*som morao da je smiruje?

– Ma, folirant. Daj mi te probleme u životu koje mogu da riješim se*som. Ja ću zauvijek biti na Majinoj strani jer joj je ispod pokrivača pričao da je voli, da će biti zajedno, da joj je sve oprostio, da ne može bez nje. Onda dođe do crnog stola i on priča drugu priču. On je najveći folirant u rijalitiju.

Što se toliko folirao?

– Govor za crnim stolom je bio predstava zbog tužbe za starateljstvo nad djetetom. Ne znam da li je Maju lagao ispod pokrivača ili narod dok je bio za stolom. Pa, taj dan kad je saznao da će možda izgubiti starateljstvo, on je završio sa Majom u krevetu. On je prodao dijete za Maju, grubo rečeno. Čega sam se sve nagledala i naslušala i da čujem da su ponovo zajedno, ne bih se iznenadila, piše Svet.

