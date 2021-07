NADICA OTKRILA SVE O KIJINOJ UDAJI, PA POMENULA I PRINOVU! Pjevačicini fanovi u transu nakon ovih riječi!

Naime, sve ono što je Kija pokušavala da prikrije od javnosti, Nadica je bez ustručavanja ispričala pred kamerama emisije “Premijera”.

Bivša zadrugarka dotakla se Kijine udaje, ali nije zaobišla ni bivšeg zeta u svom izlaganju:

– Ona je ovako luda, samo joj još kamen fali. Naravno da bih voljela. Ako ne cijeli kamen, bar pola. Priželjkujem unuče. Želim joj svu sreću i želim unuče, da se bavim sa nečim – poručila je Zeljkovićeva.

Nadica je otkrila i da joj je Kija pominjala novog dečka, ali da ona neće da joj se miješa.

Zeljkovićeva je prokomentarisala i bivšeg zeta, te otkrila u kakvom je odnosu sa njim:

– Za CD sam čula, to je trebalo i ranije da uradi. Nije mi čestitao pobjedu, nije mi se čak ni javio kad je pjevao u “Zadruzi”. To je na njemu. Poznavajući mene, siguran je da sam ja to zaslužila, s obzirom na to da zna kakva sam bila prema njemu – odgovorila je Kijina majka, prenosi “Republika“.

