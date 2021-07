Severina nakon današnjeg ročišta: Sve je bilo dogovoreno da se moj sin odvede u Srbiju

Očekuje se da će u skorom roku tročlano sudsko vijeće koje je kao drugostepeno vijeće koje odlučuje o žalbama odlučilo iznova provesti raspravu, napokon donijeti pravomoćnu presudu i odlučiti o tome ko će i na koji način dobiti skrbništvo nad dječakom.

Kako piše Jutarnji list, tri splitske sutkinje su odlučile “prekinuti” ovu “trakavicu” i lično provesti dokazno ročište pokazavši na taj način određenu dozu nepovjerenja prema sutkinji Općinskog građanskog suda u Zagrebu koja je i donijela prvostepenu privremenu mjeru prema kojoj će dječak živjeti s ocem.

Nakon žalbi, splitski sud je istoj sutkinji u Zagrebu dao nalog da izvede “određene dokaze radi pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja i donošenja pravilne odluke o žalbama”, a ova neočekivana situacija prema tvrdnji Slobodne Dalmacije govori da su se splitske sutkinje htjele lično, a ne samo čitajući dokumente, uvjeriti u sve detalje ovog osjetljivog slučaja kako bi donijele pravičnu odluku.

I Severina i Popović su se jučer pojavili na splitskom sudu, Popović je pokraj novinara prošao bez riječi u pratnji svoje advokatice dok je Severina, drhtećim glasom na dolasku kazala kako vjeruje u pravdu te da je jako tužna jer je njeno dijete 20 mjeseci već bez majke i ona bez njega u “jako neobičnim okolnostima”.

“Očekujem ovdje ozbiljne pomake, imamo specifičnu situaciju jer se ovdje treba raspravljati o vještačkom nalazu koji je vrlo, vrlo kompromitiran. Dakle, radi se o psihijatrijskom vještačkom nalazu u vezi kojeg se vodi i postupak u USKOK-u i istražuje se da li je ovdje došlo do trgovine utjecajem i da li je Gzim Redžepi utjecao na to da sadržaj nalaza bude ovakav kakav jest”, kazao je advokat Mate Matić koji zajedno s kolegicom Jasminkom Biloš zastupa poznatu splitsku pjevačicu. pr

“A on je zaista zastrašujući, neobjektivan, neživotan, apsolutno protivan svim načelima i uvjeren sam da će sud prihvatiti prijedlog da se ovaj nalaz izdvoji iz spisa i da se napravi objektivan nalaz po objektivnom vještaku. Redžepi je osoba koja je, sumnja se, utjecala na ovog vještaka, a rezultat vještačenja je upravo takav da štiti interes tužitelja do one granice do koje je postavio svoj nebulozan zahtjev”, kazao je Matić prije ročišta .

Redžepi je nekadašnji zastupnik Gradske skupštine Zagreba i vrlo blizak prijatelj pokojnog Milana Bandića protiv kojeg je USKOK prije nekoliko mjeseci pokrenuo istragu zbog sumnje da je “pokušao utjecati na ishod vještačenja u jednom sudskom postupku radi izmjene odluke o roditeljskoj skrbi i uzdržavanju”. prenosi “Klix“.

Nakon višesatnog ročišta srbijanski “kralj bakra”, kako Popovića mediji nazivaju, bez riječi je izašao sa suda i nije htio dati zjavu, no djelovao je dobro raspoložen iako bi to mogla biti samo predstava za novinare.

Bez novog vještačenja

Kako piše Jutarnji list, sudsko vijeće je odbilo Matićev prijedlog za izdvajanje spornog psihijatrijskog vještačenja i određivanje novog kao i sve druge predložene dokaze obje strane. Saslušali su i Popovića i Severinu te argumente njihovih odvjetnika, no nisu saslušali vještake što je bilo realno za očekivati.

Naime, vještakinja psihologinja je opravdala svoj nedolazak dajući pismeno očitovanje na prigovore stranaka na njeno vještačenje, dok je vještak psihijatar poslao dopis u kojem je ustvrdio da nije “kognitivno” sposoban da bi sudjelovao na ovoj raspravi. Očito je sutkinjama sve bilo jasno jer nisu zakazale novo ročište niti opet pozvale vještake.

“Ovo što se ovdje dogodilo je neviđeno. Nikad se nije dogodilo da se vještak na čije se vještačenje stavlja prigovor uopće ne pojavi na raspravi i da napiše da ima intelektualne i kognitivne smetnje, ali samo za ovaj predmet. Najbitnije je da je posebna skrbnica koja je ovdje odradila svoj posao, napisala da se dijete izjasnilo da želi živjeti s majkom i to je stvar koja vam sve govori. Rasprava je zaključena i očekujemo brzu odluku pogotovo jer postoje ograničenja prava majke zbog privremene mjere koja je još uvijek na snazi”, kazao je nakon ročišta odvjetnik Matić.

Severina je iz zgrade Županijskog suda izašla dosta potresena i drhtavog glasa, no puna nade u povoljan ishod ove bitke, javlja Slobodna Dalmacija.

“Gledam ovu Božicu pravde i nisam mogla vjerovati da ću se ovdje naći. Toliko dugo je moje dijete bez majke zbog privremene mjere koja očito nije privremena. Sad se osjećam jako dobro, bilo mi je neopisivo teško prije 20 mjeseci kad je donesena prvostepena presuda u Zagrebu. Mislim da je u ovom slučaju sve bilo dogovoreno da se dijete odvede u Srbiju i da ga ja više nikada ne vidim jer ovo nije ravnopravna sudska bitka, a niti ravnopravno roditeljstvo za kakvo se i otac javno zauzimao. No, kako bilo, vjerujem u pravdu i pravednost”, kazala je Severina.

