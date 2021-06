Isak Šabanović nakon finala “Zvezda Granda”: U šta da se zakunem da nisam ni malo razočaran

Isak Šabanović iz Crne Gore bio je jedan od glavnih favorita u ovogodišnjoj sezoni “Zvezda Granda”. Stigao je do samog finala te se sinoć borio za prvo mjesto.

Međutim, “za dlaku” mu je izmakla pobjeda sa obzirom na to da je osvojio Mahir Mulalić iz Gračanice.

Odmah nakon završene emisije, Šabanović je izjavio:

– Nisam znao da ću stići do finala, onda kada sam stigao rekao sam samo u fazonu da što prije završi – kazao je Šabanović.

Dodao je da su svima drugima visoka očekivanja bila što se njega tiče, osim njemu.

– Tako je, svi su me smatrali za favorita, ali to nije bilo da sad kleknem i kažem ja sam htio biti prvi. Super, samo nek’ se završilo da radim, da idem iz grada u grad, da svi zarađujemo, da se družimo. Ja bih volio da zaradim za vozača, da me vozi, pa nema veze makar Yugo – kroz smijeh je rekao Šabanović.

Na pitanje je li barem malo razočaran što nije pobijedio, Isak je odgovorio:

– U šta da se zakunem da nisam ni malo razočaran. Mahiru sam rekao i prije da želim da on pobjedi, samo da me puste više. Kasnije sam mu rekao: “Daj mi statuu da vidim kako je”, pa šta. Uzet ću mu na nekoliko dana pa mu vratiti.

Odlično raspoloženi Šabanović je za kraj poručio da će svakako proslaviti kraj sezone i osvojeno drugo mjesto,piše Avaz

