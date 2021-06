Nije mogao da sačeka pauzu: Bosanca ulovila kamera u nezgodnom momentu

U posljednjoj emisiji takmičenja “Zvezde Granda” koja je objavljena na Jutjub kanalu, došlo je do opšteg haosa na društvenim mrežama.

Kako se vidi na snimku Dragan Stojković Bosanac je kao član žirija, uradio nedopustivu stvar i to usred emisije.

Po društvenim mrežama je krenula da se dijeli fotografija, gdje Bosanac, dok ostači članovi žirija, komentarišu kandidate koji su na bini, puši cigaretu iza stolica.

–Bosanac lagano na puš pauzi dok se snima i to u studiju – bio je jedan od komentara sa društvenih mreža.

Kako se vidi na fotografijama, on je mislio da kamera ne snima u tom trenutku, pa je zapalio cigaretu iza stolice, u studiju, što je odmah objavljeno po društvenim mrežama.Dragan očigledno nije mogao da izdrži do kraja emisije da iskoristi pauzu van studija, nego je ipak, to morao da uradi i tokom snimanja, prenosi Express

